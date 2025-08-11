Trump anuncia que pondrá seguridad de Washington bajo control federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que pondrá a las fuerzas de seguridad de la capital, Washington, bajo control federal y desplegará efectivos de la guardia nacional en esta ciudad, según él, “invadida por pandillas violentas”.



Los republicanos aseguran que Washington, gobernado por los demócratas, tiene índices elevados de delincuencia y de personas sin hogar. Las estadísticas oficiales muestran, por el contrario, una disminución de los delitos violentos.



“Hoy es el Día de la Liberación en Washington D. C. y vamos a recuperar nuestra capital”, declaró el presidente en rueda de prensa.



Trump afirmó que la capital es un lugar más peligroso para vivir que Bagdad, Ciudad de Panamá, Brasilia, San José, Bogotá, Ciudad de México o Lima. “¿Quieres vivir en lugares así? No lo creo. No lo creo”, dijo.



Trump, quien indultó a unas 1.500 personas involucradas en el asalto al Capitolio en 2021, considera que la policía y los fiscales no son lo suficientemente duros y la delincuencia en Washington está “totalmente fuera de control”.



El anuncio recuerda a las medidas aplicadas en la frontera con México para combatir la migración ilegal. Trump también ordenó enviar a Los Ángeles a efectivos de la guardia nacional contra los manifestantes que denunciaban las redadas migratorias.



El presidente republicano de 79 años tiene la intención de llevar a cabo esta política en otras ciudades como Nueva York y Chicago.



Washington D. C. no es un estado, sino un distrito federal. Se rige por una ley especial y está bajo el control directo del Congreso.