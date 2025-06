Trump anuncia que EE. UU. reanudará negociaciones con Irán la próxima semana

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que Estados Unidos e Irán reanudarán la próxima semana las negociaciones y afirmó que ambos países "pueden firmar un acuerdo".



En el segundo día un frágil cese el fuego entre Irán e Israel, Trump anunció que ambos países retornarán a la mesa de negociaciones, después de que los diálogos sobre el programa nuclear iraní fueran desbaratados por el inicio de la ofensiva israelí contra Teherán.



"Hablaremos la próxima semana con Irán, podremos firmar un acuerdo, aún no lo sé", declaró Trump al término de una cumbre de la OTAN en La Haya, en Países Bajos.



Trump ordenó el domingo bombardear tres instalaciones nucleares iraníes, sumándose a la campaña militar israelí que comenzó el 13 de junio y atacó tres instalaciones nucleares clave de Irán: Natanz, Fordo --situada a gran profundidad, bajo una montaña-- e Isfahán.



Estados Unidos e Israel dijeron que su objetivo fue truncar el programa nuclear iraní, que las potencias occidentales afirman que busca desarrollar una bomba atómica, pese a que Teherán defiende que tiene fines civiles.



Trump declaró este miércoles que cree que las instalaciones nucleares de Irán "fueron totalmente destruidas".



"No van a construir bombas en mucho tiempo", subrayó, añadiendo que el programa nuclear iraní retrocedió "décadas".



El portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, reconoció que las instalaciones nucleares quedaron "gravemente dañadas".



La prensa estadounidense publicó el martes un reporte preliminar de los servicios de inteligencia estadounidenses que afirma que los ataques retrasaron el programa nuclear iraní unos meses, pero sin lograr destruirlo.



El portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, declaró que su país asestó "un duro golpe al programa nuclear" de Irán y lo retrasó algunos años.



Sin embargo, Defrin dijo en una rueda de prensa que "aún es pronto para evaluar los resultados de la operación", al día siguiente de la entrada en vigor de una tregua que puso fin a 12 días de guerra entre Israel e Irán.



"Por fin podemos dormir en paz"

El enfrentamiento más mortífero entre ambas potencias enemigas de Oriente Medio dejó al menos 627 muertos y 4.870 heridos en Irán, según un balance oficial que solo incluye víctimas civiles.



El fuego iraní contra Israel dejó 28 muertos, según las autoridades y los rescatistas.



Trump estimó que la precaria tregua entre Irán e Israel está "funcionando muy bien".



"Me ocupé de ambos [países], y ambos están cansados, agotados", dijo. Los dos países "lucharon muy, muy duro y muy ferozmente, muy violentamente, y ambos estaban satisfechos de volver a casa", aseguró.



En Israel, el ejército levantó las restricciones para la población, pero advirtió que la ofensiva contra Irán "no ha terminado".



En Tel Aviv, Yossi Bin, un ingeniero de 45 años, dijo que espera que continúe el alto el fuego.



"Por fin podemos dormir en paz. Nos sentimos mejor, menos preocupados", declaró.



Algunos iraníes expresaron sus dudas sobre que persista la tregua en una jornada en la que muchas tiendas permanecieron cerradas en la capital Teherán.



"Gracias a Dios la situación mejoró, se alcanzó un cese el fuego, la gente volvió a trabajar y retomó su vida", señaló un vendedor de 39 años que se identificó como Said.



Amir, de 28 años, que huyó de la capital iraní hacia la costa del mar Caspio, expresó por teléfono su prudencia.



"Realmente no sé (...) respecto al alto el fuego, pero honestamente, no creo que las cosas vuelvan a la normalidad", dijo el hombre.



Las autoridades iraníes anunciaron que las medidas impuestas para endurecer las restricciones en Internet, aplicadas hace una semana, se levantarán gradualmente.



Por otro lado, el Parlamento votó el miércoles a favor de suspender la cooperación con el organismo de supervisión nuclear de Naciones Unidas (OIEA), reportó la televisión estatal.



"El Organismo Internacional de Energía Atómica, que se negó incluso a condenar mínimamente el ataque a las instalaciones nucleares de Irán, puso en juego su credibilidad internacional", justificó el presidente del Parlamento, Mohamad Bagher Ghalibaf, según el canal.



La decisión aún requiere la aprobación del Consejo de Guardianes, el órgano facultado para examinar la legislación.



Israel desplegó en secreto "comandos terrestres"

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, declaró el martes que Teherán está dispuesto a retomar las negociaciones sobre su programa nuclear, pero que seguiría insistiendo en derecho legítimo a desarrollar la energía atómica para un uso pacífico.



Los ataques israelíes alcanzaron objetivos nucleares y militares, y mataron a científicos y altos mandos del ejército. También golpearon zonas civiles. Tehéran lanzó a su vez andanadas de misiles y drones contra Israel.



El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó este miércoles que durante el enfrentamiento con Irán su país desplegó también "comandos terrestres" que operaron en secreto.