Trump anuncia pruebas con armas nucleares "de inmediato"

El presidente Donald Trump dijo el jueves (30.10.2025) desde Corea del Sur que Estados Unidos comenzaría a realizar pruebas con armas nucleares "de inmediato", sin ofrecer más detalles.

El anuncio se produce después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, dijera el miércoles que Moscú había probado con éxito un dron submarino con capacidad nuclear, desafiando las advertencias de Washington.

"Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones", escribió Trump en Truth Social.

Más temprano, Putin había revelado que Rusia probó con éxito un dron submarino nuclear, capaz de transportar una ojiva nuclear y de ser propulsado por energía nuclear, en la segunda prueba de un arma rusa con capacidad nuclear en una semana.

"Ayer se realizó otra prueba de otro sistema prometedor: el dispositivo submarino no tripulado 'Poseidón', también equipado con una unidad de energía nuclear", precisó Putin en una reunión con militares heridos en la guerra de Ucrania transmitida por la televisión estatal, agregando que "no hay forma de interceptar" el dron.

Diseñado como un dron submarino de disuasión nuclear, Poseidón sería capaz de desplazarse a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de entre 60 y 70 nudos, permaneciendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar-industrial ruso citada por la agencia oficial de noticias TASS.

Está previsto que a largo plazo equipe al "Belgorod", submarino nuclear puesto en servicio en julio de 2022 y que cuenta con las instalaciones necesarias para lanzar el Poseidón.

Alianza con Corea del Sur

Trump también anunció que ha autorizado que Corea del Sur posea submarinos de propulsión nuclear, lo que abre la vía legal para que Seúl pueda operar una flota de este tipo que le permita hacer frente a la superioridad que Corea del Norte tiene en este terreno en el entorno de la península coreana.

"Nuestra alianza militar es más sólida que nunca y, con base en ello, he autorizado la construcción de un submarino de propulsión nuclear, en lugar de los anticuados y mucho menos ágiles submarinos de propulsión diésel que poseen actualmente", escribió en su red social.

El líder republicano dio esta autorización tras reunirse el miércoles con el presidente de Corea del Sur en la ciudad surcoreana de Gyeongju, sede de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), donde afinaron los detalles de un acuerdo comercial.

En otro mensaje publicado casi simultáneamente en Truth Social, el republicano añadió que "Corea del Sur construirá su submarino de propulsión nuclear en los astilleros de Filadelfia", Estados Unidos.



