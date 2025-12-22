Trump anuncia nueva clase de buques de guerra que llevará su nombre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes el lanzamiento de una nueva clase de buques de guerra que llevará su nombre, un hecho extremadamente inusual para un presidente en ejercicio.

Los buques serán "los mejores del mundo", dijo el mandatario durante una conferencia de prensa desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, en la que precisó que se construirían dos buques de guerra de la "Trump Class USS Defiant" para empezar.

Imágenes expuestas sobre caballetes mostraron el futuro buque en el mar y en plena acción.

Estimó que la construcción de los dos primeros navíos llevaría "alrededor de dos años y medio", asegurando que esta nueva clase contaría después "rápidamente" con 10 buques y, al término del proyecto, con entre 20 y 25 buques.

"Cada uno de ellos será el mayor buque de guerra en la historia de nuestro país" e incluso "del mundo", aseguró el multimillonario de 79 años, nunca parco en hipérboles.

Precisó que los navíos estarían equipados con cañones y láseres, y que podrían portar armas hipersónicas y nucleares.

Trump dijo querer implicarse personalmente en el diseño de los nuevos barcos y se describió como una persona "muy orientada a la estética".

Además, indicó que esta nueva clase de buques estaba concebida como un mensaje "para todo el mundo, no es para China. Nos llevamos muy bien con China", que ha reforzado y modernizado su propia marina.