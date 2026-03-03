Trump amenaza "cortar todo el comercio" con España por fondos a la OTAN

El presidente Donald Trump amenazó este martes con cortar todo el comercio con España, cuyo gobierno de izquierdas se negó a permitir que aviones estadounidenses usaran bases españolas para atacar Irán y se opuso a aumentar su gasto en defensa en el marco de la OTAN.



"España se ha portado de manera terrible", dijo Trump a periodistas durante su reunión con el canciller alemán, Friedrich Merz, en Washington.



"Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", añadió tras la decisión del gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez.



Horas antes, el ministro de Relaciones Exteriores español, José Manuel Albares, había asegurado que no esperaba "ninguna consecuencia" después de que España se negara a permitir el uso de sus bases por Estados Unidos.



Albares recordó que esas instalaciones son "de soberanía española" y aseguró que "el compromiso de España con la seguridad euroatlántica está fuera de toda duda", poniendo como ejemplo la participación del país en misiones en los países bálticos, en Líbano o en Irak.



El gobierno de Sánchez argumenta que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no tiene encaje en la Carta de Naciones Unidas y, por ello, rechaza el uso de sus bases.

