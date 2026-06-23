Trump amenaza con prisión por daños al estanque reflectante de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con cárcel a cualquiera que dañe uno de sus proyectos de renovación insignia: el estanque reflectante del Monumento a Lincoln en Washington, cuya remodelación se volvió un foco de tensión política.

Trump contrató a empresas para vaciar el estanque de 610 metros de largo y repintarla de "azul bandera estadounidense". Pero poco después de que se completara el trabajo, el recubrimiento empezó a desprenderse y las algas volvieron el agua de un tono verde turbio.

El presidente culpó sin pruebas a vándalos. "De todas las MUCHAS estatuas y fuentes que hemos reconstruido, renovado, limpiado y reparado, la única que ha sido objeto de vandalismo fue el estanque reflectante", escribió el presidente estadounidense en su red Truth Social.

"Recuerden que existe una pena de prisión de 10 años por la destrucción, o incluso el intento de destrucción, de este tipo de cosas, ¡que se aplicará plenamente!", amenazó.

La explanada "recuperará pronto su buena salud. Vamos a tener que vaciar el agua para reparar (...) dos pequeñas zonas, dos zonas muy pequeñas", declaró luego a periodistas en la Casa Blanca.

El servicio de policía de los parques nacionales indicó que cinco personas habían sido detenidas por "vandalismo" y que se habían levantado actas de infracción a otras cinco.