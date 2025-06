Trump amenaza con más ataques si Irán no acepta la paz "rápidamente"

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una advertencia contundente al régimen iraní tras confirmar una ofensiva militar contra instalaciones nucleares del país.

Según Trump en declaraciones, este sábado por la noche, si Irán no opta por la paz "rápidamente", nuevos ataques “van a ir creciendo” y serán “más fáciles”.



Trump aseguró que el ataque fue un éxito rotundo: “Puedo reportar al mundo que fue un éxito militar espectacular”. Añadió que “las fuerzas militares de los Estados Unidos han llevado a cabo masivos ataques de precisión sobre tres infraestructuras críticas en el régimen iraní”.



“Nuestro objetivo era destruir la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán y parar la amenaza nuclear. Las instalaciones principales de enriquecimiento de uranio de Irán han sido total y completamente destruidas”, dijo Trump.



En un mensaje directo al liderazgo iraní, Trump sostuvo que: “Irán, el acosador de Medio Oriente, ahora debe de hacer la paz, y si no, futuros ataques van a ir creciendo y va a ser más fácil”.



El expresidente advirtió que, si no hay respuesta rápida: “La paz no viene rápido, va a ir después de otros objetivos que, con precisión, velocidad y capacidad, muchos de ellos pueden ser destruidos en minutos”.

“No hay fuerza militar en el mundo que pudiera hacer lo que nosotros hemos hecho esta noche, ni siquiera cercanos, nunca ha habido una fuerza militar que pudiera hacer lo que nosotros hemos hecho”, manifestó Trump.

Uno de los objetivos destruidos fue la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordo, una de las instalaciones más resguardadas del programa nuclear iraní.



Hasta el momento, Irán no ha emitido una respuesta oficial al ataque, sin embargo, la prensa iraní confirmó el ataque.