Trump amenaza con destruir los yacimientos de gas de Irán

En la plataforma Truth Social, Donald Trump explica que el ataque a un yacimiento de gas iraní, que ese país comparte conQatar, el miércoles 18 de marzo de 2026 fue llevado a cabo por Israel y que Estados Unidos no tenía conocimiento de esa operación.

En represalia por ese ataque, que ha hecho subir los precios del petróleo, Irán ha atacado dos veces Ras Lafan, en Qatar, el mayor complejo industrial y puerto de exportación de gas natural licuado (GNL) del mundo.

La empresa energética estatal de Qatar, QatarEnergy, reportó "daños considerables" la madrugada del jueves 19 de marzo, pero, según el ministerio del Interior, los incendios provocados por el ataque fueron contenidos y no ha habido víctimas.

"Con o sin ayuda de Israel"

Qatar es el segundo exportador mundial de GNL y el Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó que los ataques en la región "cruzaron todas las líneas rojas al tener como objetivo a civiles, así como instalaciones civiles y vitales". Por su parte Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, también cerró un centro de procesamiento de gas natural tras la caída de escombros de misiles interceptados.

En este contexto, Trump amenazó a Irán con la destrucción de las instalaciones de gas de Irán. Si Irán "decide imprudentemente atacar" a Qatar, entonces Estados Unidos, "con o sin la ayuda y el consentimiento de Israel, destruirá masivamente la totalidad del yacimiento de gas de South Pars", escribió el presidente de Estados Unidos en Truth Social.

South Pars es uno de los yacimientos de gas natural más grandes del mundo. Está ubicado en el Golfo Pérsico y es compartido entre Irán y Catar (donde del lado catarí se conoce como North Field).



