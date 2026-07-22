Trump amenaza con atacar puentes y centrales eléctricas en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente este miércoles (22.07.2026) con destruir puentes y centrales eléctricas en Irán por cada ataque contra barcos en el estrecho de Ormuz, y advirtió que la guerra -que le ha costado a Estados Unidos más de 37.000 millones de dólares- "no ha terminado". El conflicto entre ambos países vive una nueva escalada, con 11 días ininterrumpidos de ataques estadounidenses.

"A partir de ahora, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, EE.UU. bombardeará y destruirá un puente o una central eléctrica, incluidas aquellas instalaciones situadas junto a la capital, Teherán, o dentro de ella", escribió el mandatario en Truth Social.

Trump lanzó la advertencia camino a la base aérea de Dover, en Delaware, para recibir con honores los restos de los militares estadounidenses muertos tras ataques iraníes en Jordania e Irak, las primeras bajas de Estados Unidos desde que se rompió la tregua hace unas dos semanas. El Pentágono confirmó además la muerte de la sargento Angel S. Rampersad, de 28 años, previamente dada como desaparecida en Jordania.

Abiertos a negociar

Los críticos han señalado el alto costo de la guerra, que el jefe del Pentágono, Pete Hegseth, dijo que se disparó a 37.500 millones de dólares, al defender ante el Congreso una solicitud de otros 67.000 millones. Pero Trump, por ahora, ha resistido la presión y el martes aseguró que el conflicto "no ha terminado en absoluto" e insistió en que Irán pagará un "alto precio" por la muerte de soldados estadounidenses.

Por undécima noche consecutiva, la madrugada de este miércoles las fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva que, según el Comando Central (Centcom), golpeó centros de operaciones militares, instalaciones de drones y aeronaves, capacidades marítimas y logística militar. El fin de estas operaciones es "seguir debilitando" la capacidad iraní "para amenazar el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz".

Pese a todo, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington sigue dispuesto a buscar un acuerdo negociado con Teherán. "Seguimos abiertos a resolverlo de manera negociada. Pero, por ahora, no parecen estar interesados en eso", declaró Rubio en una reunión de ministros del sudeste asiático en Manila.