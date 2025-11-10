Trump amenaza a controladores aéreos por ausencias durante cierre de gobierno

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con reducir el salario de los controladores de tráfico aéreo, a quienes acusó de eludir su deber "patriótico" durante el cierre del gobierno.

Este lunes más de 2.000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos.

Los trabajadores denunciaron que con utilizados como "peones políticos".

El cierre de gobierno por falta de acuerdo presupuestal en el Congreso alcanzó un récord de 41 días, dejando sin salario a más de un millón de funcionarios, incluidos los controladores aéreos.

Sin embargo, las perspectivas de una posible resolución al conflicto presupuestal en el Congreso parecían más prometedoras el lunes, después de que suficientes demócratas en el Senado cambiaran de opinión sobre aprobar un proyecto de ley para financiar al gobierno hasta enero.

"¡Todos los controladores de tráfico aéreo deben regresar al trabajo, AHORA!!! Cualquiera que no lo haga tendrá descuentos sustanciales", escribió el presidente en su plataforma Truth Social.

"Si desean abandonar el servicio en un futuro cercano, por favor no duden en hacerlo, ¡sin pago ni indemnización de ningún tipo! Serán reemplazados rápidamente por verdaderos Patriotas", dijo.

Trump prometió una prima de 10.000 dólares para cada controlador que permaneció en su puesto durante el cierre.

"La vasta mayoría" de los controladores aéreos "han seguido ejerciendo una de las profesiones más exigentes y estresantes del mundo, a pesar de la falta de remuneración", respondió el sindicato nacional de controladores aéreos (NATCA) en una declaración enviada a la AFP.

La administración Trump ordenó la semana pasada reducciones del 10% en los vuelos en decenas de aeropuertos, incluidos algunos de los más concurridos del país, debido a preocupaciones de seguridad.

El congresista demócrata Rick Larsen calificó los comentarios de Trump como "una locura".

"Las mujeres y hombres que trabajan largas horas en las torres de control de tráfico aéreo para mantener el sistema de aviación en funcionamiento merecen nuestro agradecimiento y aprecio, no ataques desquiciados a su patriotismo", dijo el representante.

Entretanto, además de los miles vuelos cancelados, más de 7.000 sufrieron retrasos este lunes, según el sitio web FlightAware. Unos 3.000 vuelos fueron suspendidos el domingo.

En el aeropuerto de Newark, cerca de Nueva York, los pasajeros lidiaban con cancelaciones y retrasos este lunes, sin culpar a los controladores.

"Es una vergüenza para este país que a estas personas no les estén pagando, y creo que son unos santos por haber seguido trabajando durante tantos días sin recibir salario", declaró a la AFP Will Aston-Reese, un jubilado que esperaba un vuelo hacia Seattle.

Y a 2.000 kilómetros hacia el sur, en Miami, Will Roses espera que la situación política esté a punto de cambiar "para que podamos pasar a otra cosa".