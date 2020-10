Trump agradece a diputados que lo propusieron para Nobel de la Paz

El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó por teléfono a dos diputados escandinavos para agradecerles por haberlo propuesto para el Premio Nobel de la Paz 2021, anunciaron los dos políticos.



"Iba de camino al establo con mi hija cuando el presidente @realDonaldTrump me llamó y me dio las gracias por la nominación al Premio Nobel de la Paz", tuiteó el diputado cristiano demócrata sueco Magnus Jacobsson.



"Mantuvimos una buena conversación sobre la paz en Medio Oriente y en los Balcanes. Le deseo al presidente buena suerte con los procesos de paz", agregó en el mensaje junto con una foto de un Donald Trump sonriente en el teléfono.



El diputado noruego Christian Tybring Gjedde, procedente de la derecha populista anti-inmigración (Partido del Progreso), declaró a la AFP que el lunes también recibió una llamada telefónica de Trump.



"Fue sólo para agradecerme por haberlo propuesto", dijo, sin querer revelar más sobre el contenido de su conversación.



"Me sorprendió. Fue muy positivo que hiciera eso, no creo que todo el mundo haga lo mismo", añadió.



Tybring Gjedde y Jacobsson anunciaron a principios de septiembre que habían propuesto la candidatura de Donald Trump al Nobel de la Paz 2021, el primero por su papel en el acuerdo de normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, el segundo por sus esfuerzos de acercamiento entre Serbia y Kosovo, cuyas relaciones, más de 20 años después de la guerra que enfrentó ambos países, siguen siendo tensas.