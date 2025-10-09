Trump afirma que puede viajar a Oriente Medio el fin de semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles (08.10.2025) que podría viajar el próximo domingo a Egipto si las negociaciones entre Israel y Hamás para aplicar su plan de paz en la Franja de Gaza van bien.

"Quizás vaya allí a finales de semana, quizás el domingo, y ya veremos. Pero hay muchas posibilidades de que las negociaciones avancen muy bien", declaró el mandatario en un evento en la Casa Blanca.

Delegaciones de Israel y Hamás se encuentran desde el lunes en Egipto donde negocian, con mediadores egipcios, cataríes y estadounidenses, los detalles de la implementación del plan de paz de 20 puntos que diseñó Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

El presidente dijo que tiene allí "un gran equipo de excelentes negociadores", en referencia a su enviado especial Steve Witkoff y a su yerno Jared Kushner, y aseguró que las conversaciones con el grupo islamista palestino "van bien".

"He estado hablando con nuestra gente en Oriente Medio sobre el posible acuerdo de paz. Estamos en una fase hermosa, esperamos que se haga realidad, pero estamos muy cerca, van muy bien", dijo.

Previamente, en declaraciones a la prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que ha habido "mucho progreso" hacia un acuerdo y dijo ser "optimista", aunque advirtió que "todavía queda trabajo por hacer".





