Trump afirma que no permitirá que ningún miembro del régimen de Maduro tome el poder

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el sábado que había visto "en directo" la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, una operación militar que fue "como un show televisivo".



"La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos", dijo Trump en entrevista con la cadena de televisión Fox.



La operación fue "muy bien organizada" y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.



El presidente de Estados Unidos afirmó que Maduro estaba en "una fortaleza", sin dar mayores detalles del lugar del que capturaron al venezolano. Además, explicó que será juzgado en Nueva York.

Trump también afirmó que no permitirá que ningún miembro del régimen chavista tome el poder el en país suramericano.