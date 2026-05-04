Trump afirma que hay conversaciones “positivas” con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que funcionarios de su gobierno mantienen “conversaciones muy positivas” con Irán, en medio de la creciente tensión en la región del estrecho de Ormuz.

Además, el mandatario anunció un plan para que fuerzas estadounidenses escolten barcos a partir de este lunes en esa zona estratégica, bajo una operación que denominó “Proyecto Libertad”.

Trump calificó la iniciativa como un gesto “humanitario” para las tripulaciones de embarcaciones que, según dijo, se encuentran afectadas por el bloqueo en el paso marítimo y podrían enfrentar escasez de suministros.

“Haremos todo lo posible por sacar sus barcos y sus tripulaciones del estrecho”, afirmó el mandatario en su red Truth Social.

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que la operación contará con destructores con misiles guiados, más de 100 aeronaves y unos 15.000 militares.

Por su parte, el almirante Brad Cooper señaló que el apoyo a la misión es clave para la seguridad regional y la economía global.

En paralelo, Irán mantiene su postura de control sobre el estrecho de Ormuz, un punto clave para el tránsito mundial de petróleo y gas, y advirtió que cualquier intervención de Estados Unidos sería considerada una violación del acuerdo vigente.

Las tensiones entre ambos países se mantienen tras semanas de enfrentamientos en la región y un alto al fuego que sigue bajo fragilidad.

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