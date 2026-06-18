Trump afirma que el acuerdo con Irán se firmará el domingo y Ormuz quedará abierto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el domingo se firmará un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio y que el estrecho de Ormuz quedará "abierto para todos", aunque la república islámica no ha confirmado esa fecha.

Después de semanas de negociaciones estancadas, Washington y Teherán dieron a conocer en los últimos días que están cerca de un acuerdo para poner fin a la contienda bélica iniciada el 28 de febrero tras una ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

El primero en señalar que el acuerdo era inminente fue Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país mediador entre las partes.

"Estamos más cerca que nunca de un acuerdo de paz. Dado que se espera que se cierre en las próximas 24 horas, Pakistán se prepara para la firma electrónica (...) inmediatamente después, seguida de conversaciones técnicas la próxima semana", afirmó en X.

Trump se expresó en el mismo sentido.

"El acuerdo está previsto que se firme mañana", escribió el mandatario en su red Truth Social.

"Inmediatamente después de que se firme, el estrecho de Ormuz estará ABIERTO PARA TODOS", añadió, utilizando mayúsculas.

Sobre el uranio enriquecido, otro de los puntos clave de las negociaciones, el mandatario republicano aseguró que Estados Unidos irá a recuperarlo a Irán "en el momento oportuno". Hasta ahora, Washington sostenía que cualquier acuerdo debía conducir al "desmantelamiento" del programa nuclear iraní y permitir recuperar el material para destruirlo o sacarlo del país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní habla de un acuerdo en "los próximos días", aunque no menciona específicamente el domingo, según la agencia estatal Irna.

Las versiones sobre el posible acuerdo publicadas por medios iraníes y por Washington presentan diferencias.

El canciller iraní, Abás Araqchi, recordó que aún no existe una conclusión definitiva.

"Mientras no se haya concluido un acuerdo completo (...) no se podrá afirmar con certeza que se ha encontrado un terreno de entendimiento".

Según Araqchi, el acuerdo contempla el levantamiento del bloqueo estadounidense de los puertos iraníes y una nueva forma de administrar el estrecho de Ormuz, estratégico para el comercio mundial de hidrocarburos y controlado por Teherán desde el inicio de la guerra.

Polvo nuclear

El viernes, la agencia iraní Mehr publicó lo que presentó como un borrador de protocolo de 14 puntos, en el que se cumplirían varias exigencias iraníes, como el derecho al enriquecimiento de uranio y la liberación de 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados en el extranjero.

Trump afirmó, no obstante, que los iraníes "ya no quieren armas nucleares".

"En el momento oportuno, cuando todo esté en calma, entraremos y obtendremos el polvo nuclear, enterrado profundamente en las montañas, y lo diluiremos y destruiremos, ya sea en Irán o en Estados Unidos", declaró.

El canciller iraní defendió el viernes la posibilidad de diluir dentro de Irán las reservas de uranio enriquecido al 60%.

Reducirlo a un nivel inferior al 5%, muy lejos del 90% necesario para fabricar una bomba atómica, alejaría la amenaza de un programa nuclear con fines militares.

Estados Unidos e Israel acusan a Teherán de buscar armas atómicas, algo que la república islámica niega.

Al margen de las negociaciones, el Mando de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) informó durante la madrugada sobre el derribo de "varios drones" lanzados por Irán contra "buques comerciales" en el estrecho de Ormuz.

Presión y protestas

Hasta el alto el fuego del 8 de abril, la guerra incendió Oriente Medio, dejó miles de muertos —principalmente en Irán y Líbano— y sacudió la economía mundial.

En Estados Unidos, Trump enfrenta presión para salir de una guerra impopular ante la cercanía de las elecciones de medio mandato de noviembre y en pleno Mundial de fútbol coorganizado por su país.

La agencia Fars difundió un video desde la ciudad de Mashhad, en el noreste de Irán, donde decenas de personas protestaban contra el acuerdo frente a un edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores el sábado.

En las imágenes se observaba a mujeres coreando consignas contra el canciller iraní mientras ondeaban banderas rojas y negras.

"Muerte al deshonroso Araqchi, el infiltrado".

Respecto a Líbano, otro frente relacionado con las negociaciones, un alto funcionario estadounidense que pidió permanecer en el anonimato indicó que el país fue incluido en el acuerdo, tal como reclamaba Teherán.

Hasta ahora, Estados Unidos había intentado mantener este asunto al margen.

Líbano se vio arrastrado al conflicto el 2 de marzo, cuando el grupo proiraní Hezbolá atacó territorio israelí en apoyo a Irán.

Desde entonces, Israel ha bombardeado el país. El sábado informó haber atacado en un periodo de 25 horas "más de 70 sitios" en el sur del territorio libanés que considera vinculados al grupo chiita.