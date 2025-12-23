Trump advierte que lo más "inteligente" sería que Maduro deje el poder

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el lunes que lo más "inteligente" que puede hacer su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, es dimitir, mientras presiona con un bloqueo frente a sus costas dirigido a la riqueza petrolera del país sudamericano.

Trump anunció el 16 de diciembre un cerco a los "buques petroleros sancionados" que navegan hacia y desde las costas venezolanas, y desplegó desde septiembre naves de guerra en el Caribe en una ofensiva contra el narcotráfico que ya deja más de 100 muertos.

Caracas, en tanto, denuncia una campaña para derrocar a Maduro y adueñarse de las riquezas del país.

Consultado en su casa de Florida sobre si su gobierno tiene como objetivo derrocar a Maduro, el presidente Trump respondió: "Eso depende de él, de lo que quiera hacer. Creo que sería inteligente por su parte hacerlo".

"Si se muestra duro, será la última vez que pueda hacerlo", añadió en tono de amenaza.

Maduro, por su parte, aseguró que a Trump "le iría mejor" si "atendiera los temas" de Estados Unidos y no se enfocara tanto en Venezuela.

"Pienso que el presidente Trump lo podría hacer mejor en su país y en el mundo", afirmó en un acto transmitido en televisión estatal. "Le iría mejor con el mundo si él atendiera los temas de su país. No puede ser que él atienda el 70% de sus discursos y declaraciones y el tiempo es (sobre) Venezuela, ¿y Estados Unidos?", cuestionó Maduro.

Washington ya incautó dos tanqueros cargados con petróleo de Venezuela, que califica las confiscaciones de buques como actos de piratería y un "robo descarado".

Trump exige la devolución de activos estadounidenses supuestamente robados y dice que Caracas usa el dinero del petróleo para financiar el "terrorismo relacionado con drogas, la trata de personas, asesinato y secuestros".

Estados Unidos también presiona con un fuerte despliegue naval contra embarcaciones que presuntamente transportaban drogas en el Caribe y el Pacífico oriental.

Un nuevo ataque en el Pacífico oriental el lunes dejó un muerto, según el ejército estadounidense, lo que eleva a 105 el balance de fallecidos.

Apoyo de aliados

Más temprano, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró que Maduro "tiene que salir" del poder.

"No solo estamos interceptando barcos, sino también enviando un mensaje al mundo de que no puede tolerarse la actividad ilegal en la que participa Maduro; él tiene que irse", dijo Noem a la cadena Fox News.

Washington acusa a Maduro de liderar el supuesto Cartel de los Soles, calificado como grupo "narcoterrorista", y ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleva a su captura.

El canciller venezolano, Yván Gil, anunció el lunes que recibió nuevamente el respaldo de Rusia ante el bloqueo naval estadounidense.

El ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, "expresó de manera firme la solidaridad de Rusia con el pueblo de Venezuela y con el presidente Nicolás Maduro Moros, y ratificó su pleno respaldo frente a las hostilidades contra nuestro país", escribió Gil en Telegram.

Por su parte, Moscú indicó en un comunicado que los "ministros expresaron su profunda preocupación por la escalada de las acciones de Washington (...) La parte rusa reafirmó su total apoyo y solidaridad" con Venezuela.

Maduro agradeció también a China, por "su firme defensa del derecho internacional y su rechazo a las prácticas de hegemonismo unilateral de Estados Unidos".

Petroleros incautados

Entre los dos cargueros retenidos está el "Centuries", interceptado el sábado por guardacostas durante una operación calificada por Caracas de "robo y secuestro".

Un tercer buque estaba siendo perseguido, dijo el domingo a la AFP un funcionario estadounidense.

Una revisión de la AFP determinó que el "Centuries" no aparecía en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de empresas e individuos sancionados.

"El tanquero contiene petróleo de la sancionada PDVSA (la petrolera estatal venezolana)", justificó entonces una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.

Según ella, el buque navega bajo "bandera falsa y forma parte de la flota fantasma venezolana para traficar con petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro"

Al mismo tiempo, la gigante Chevron envió un petrolero desde Caracas a Estados Unidos, confirmó el domingo la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, sin mencionar los barcos interceptados.

"Un buque de la empresa estadounidense Chevron ha zarpado de nuestro país con petróleo venezolano a bordo con destino a Estados Unidos, en estricto cumplimiento de la normativa y de acuerdo con los compromisos adquiridos por nuestra industria petrolera", aseguró Rodríguez en Telegram.

Chevron obtuvo este año una nueva licencia para extraer crudo en Venezuela, lo que representa alrededor del 10% de la producción del país.