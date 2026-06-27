Trump advierte que Irán "no existirá más" si EEUU decide escalar ataques

Estados Unidos atacó este sábado "múltiples objetivos" en Irán, en respuesta a un nuevo ataque contra un barco cerca del estrecho de Ormuz, anunció el ejército estadounidense.

Tras la ofensiva, el presidente Donald Trump lanzó una severa advertencia al régimen de Teherán, asegurando que Irán "no existirá más" si la Casa Blanca decide escalar las operaciones militares en la región.

La fuerza aérea estadounidense "llevó a cabo ataques adicionales contra varios objetivos en Irán" dirigidos a "infraestructuras de vigilancia militar iraníes, sistemas de comunicación, instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", escribió el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en la red social X.

Estos bombardeos se llevaron a cabo, según el Centcom, en represalia por un ataque perpetrado por un dron iraní contra un petrolero con bandera panameña. Transportaba más de dos millones de barriles de petróleo crudo a través del estrecho de Ormuz.

Medios iraníes reportaron varios explosiones en las regiones de Sirik y Qeshm, en el sur del país.

El viernes, Estados Unidos llevó a cabo su primer ataque contra Irán desde la firma del memorándum de entendimiento el 17 de junio entre los dos países. Este estableció un cese el fuego y abrió un periodo de negociaciones para un acuerdo de paz.

En respuesta, Teherán dijo haber atacado objetivos estadounidenses en el Golfo.

Centcom dijo que "el tráfico de barcos comerciales continúa en el estrecho de Ormuz", pese a los recientes ataques.

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