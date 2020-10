Triunfos de los favoritos en Europa League salvo Tottenham

París, Francia | Los principales favoritos a llegar lejos en la Europa League saldaron sus partidos de la segunda jornada con triunfos, salvo el Tottenham, que perdió 1-0 en su visita a Amberes, al tiempo que los equipos españoles tuvieron suerte dispar.



Un gol del israelí Lior Refaelov a la media hora de partido fue suficiente para tumbar al equipo entrenado por José Mourinho, que disputó el partido con varias de sus estrellas, como Hugo Lloris, Sergio Reguilón, Delle Alli y, sobre todo, Gareth Bale.

Con esta victoria, el Amberes belga lidera con 6 puntos el grupo J, seguido a tres puntos por los 'Spurs' y el LASK austriaco, que derrotó 4-3 al Ludogorets búlgaro en un partido en el que Guadalupe Ayuso Porras actuó como jueza de línea, convirtiéndose en la primera árbitra española que toma parte en un partido masculino en una competición de la UEFA.

Por lo que respecta a los españoles, la cara fue para el Villarreal, que sufrió para remontar e imponerse al Qarabag azerbaiyano por 3-1, con un gol del joven Yeremy Pino (80) y un doblete del experimentado Paco Alcácer (85 y 90+6 de penal).

El Villarreal lidera el grupo I con 6 puntos, empatado con el Maccabi Tel Aviv, que derrotó 2-1 al Sivasspor.

La Real Sociedad, en cambio, cayó derrotada en casa ante el Nápoles, que se llevó la victoria con un solitario gol de Matteo Napolitano en la segunda parte (55).

Disputadas dos jornadas, lidera el grupo el AZ Alkmaar holandés, que goleó 4-1 al Rijeka croata (0 puntos), mientras que el conjunto italiano y el vasco suman tres puntos.

El tercer equipo participante de LaLiga, el Granada, no pasó del 0-0 en casa ante el PAOK de Salónica, aunque se mantiene líder del grupo E con 4 puntos, uno más que el PSV Eindhoven, que se impuso 2-1 al Omonia Nicosia.

Salvo la derrota del Tottenham, la segunda fecha de la Europa League no fue pródiga en sorpresas y Milan (3-0 al Sparta de Praga), Arsenal (3-0 al Dundalk), Leiceser (2-1 al AEK de Atenas), Benfica (3-0 al Standard de Lieja) y Hoffenheim (4-1 al Gante) sacaron adelante sus partidos.

No obstante, la Roma no pasó del empate sin goles en el Olímpico ante el CSKA de Sofía y el Bayer Leverkusen perdió 1-0 en Praga ante el Slavia en un grupo C que tiene a sus cuatro equipos (con Niza y Hapoel Beer Seva) empatados a tres puntos.