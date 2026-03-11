Triplete de Fede Valverde acerca al Real Madrid a cuartos de final de la Champions

El Real Madrid allanó su camino a los cuartos de final de la Champions League. Los merengues derrotaron este miércoles al Manchester City por marcador de 3-0 y se encaminan a sellar su boleto.

Impulsados por los tres goles de Fede Valverde, los dirigidos por Álvaro Arbeloa supieron aguantar los primeros minutos de presión de la oncena de Pep Guardiola, para golpear en tres ocasiones a los visitantes.

Al 20', 27' y 42', el uruguayo supo definir las ocasiones que se le presentaron, para vestirse de héroe y ser el artífice de la victoria.

El cruce se definirá este martes, cuando el Real Madrid visite el Etihad Stadium.

En otros partidos, Bayer Leverkusen y Arsenal firmaron un empate 1-1, al término de un partido igualado que deja todo abierto antes de la vuelta en Inglaterra.

Apenas unos segundos después del descanso, el español Alejandro Grimaldo botó un saque de esquina muy elevado que llegó hasta el segundo palo, donde apareció el capitán Robert Andrich (46') para adelantar de cabeza al Werkself. Los Gunners respondieron de penal, con un gol anotado desde los once metros por el exjugador del Leverkusen, Kai Havertz (89').

En Francia, el Paris Saint-Germain se impuso 5-2 al Chelsea y, en casa, el Bodø/Glimt derrotó 3-0 al Sporting de Portugal.