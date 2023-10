Tribunal Electoral de Panamá rechaza organizar consulta popular sobre mina

El Tribunal Electoral de Panamá rechazó este lunes organizar una consulta popular el 17 de diciembre sobre la derogación de un polémico contrato minero, propuesta por el presidente Laurentino Cortizo para desactivar las masivas protestas que sacuden al país desde hace diez días.



"En estos momentos no hay condiciones para organizar la pretendida consulta popular", anunció en rueda de prensa el presidente del tribunal, Alfredo Juncá, al señalar que el ambiente convulso que vive el país impide atender el pedido del gobierno.



Además, "la Corte Suprema de Justicia tiene en estos momentos demandas de inconstitucionalidad de la ley 406 [del contrato minero] que, de resolverse antes de la fecha de la consulta, la harían innecesaria", añadió el magistrado.



Cortizo propuso el domingo la consulta popular para que los panameños decidan si se deroga el contrato con la compañía canadiense First Quantum Minerals, pero su mensaje no tranquilizó a los líderes de las manifestaciones, que anunciaron que la protesta seguirá en las calles.