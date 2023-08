Tribunal Electoral de Guatemala suspende temporalmente partido del presidente electo

Ciudad De Guatemala, Guatemala | El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala suspendió este lunes, a pedido de un juez, el partido Semilla del presidente electo, Bernardo Arévalo, quien calificó la medida de "ilegal" y parte de una "persecución política" de cara a su toma de posesión el próximo 14 de enero.



"La Dirección General del Registro de Ciudadanos (...) resuelve suspender provisionalmente la inscripción de persona jurídica del Comité para la constitución del partido político Movimiento Semilla", señaló la resolución de la corte electoral tras acatar un polémico fallo solicitado por la Fiscalía.



Tras la primera vuelta presidencial el 25 de junio, el juez Fredy Orellana ordenó al tribunal electoral suspender el partido al activarse una investigación penal por supuestas anomalías en afiliados para la conformación en 2017.



El tribunal no acató en ese momento la orden del juez porque no se podía suspender un partido en medio de un proceso electoral.



La Corte de Constitucionalidad del país dijo entonces que estaba garantizado realizar el balotaje en la fecha prevista y con los candidatos vencedores en la primera vuelta: el ajeno al oficialismo Arévalo y la ex primera dama Sandra Torres, ambos socialdemócratas.



La orden del juez "es absolutamente ilegal", parte de un "proceso de persecución política, haciendo utilización de los instrumentos de justicia y de las instituciones de justicia de forma ilegal contra el Movimiento Semilla", denunció este lunes en rueda de prensa Arévalo.



Arévalo resultó ganador en la segunda vuelta del 20 de agosto con el 60,91% de los votos válidos frente al 39,09% de Torres, quien denunció un supuesto "fraude" en la elección.



Y según analistas, la suspensión de Semilla no afecta la asunción del socialdemócrata de 64 años, con medidas de seguridad reforzadas ante informes de un posible atentado en su contra.



"No afecta y no es definitiva", indicó a la AFP el abogado y analista Edgar Ortiz.



Sus efectos recaerán sobre la bancada del partido en el Congreso, pues pueden perder facultades como la de presidir comisiones.



"Nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente", dijo Arévalo.



Presidente "legalmente electo"