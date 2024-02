Tribunal de apelaciones de EE. UU. rechaza que Trump sea inmune a ser procesado

Como expresidente de Estados Unidos, Donald Trump no es inmune a ser procesado y puede ser juzgado por conspiración para anular las elecciones de 2020, dictaminó el martes un tribunal federal de apelaciones en un fallo histórico.



La Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia señaló que la afirmación de que Trump es inmune a la responsabilidad penal por las acciones que tomó mientras estaba en la Casa Blanca "no está respaldada por precedentes, historia o el texto y la estructura de la Constitución".



El fallo es un importante revés legal para Trump, de 77 años, favorito para la nominación presidencial republicana de 2024, quien lo denunció como "destructivo para la nación".



"Un Presidente de Estados Unidos debe tener Inmunidad Completa en orden de funcionar correctamente y hacer lo que tiene que ser hecho por el bien de nuestro País", dijo Trump en un mensaje en su red social Truth Social.



El expresidente republicano apelará la decisión "para salvaguardar la Presidencia y la Constitución", señaló su portavoz Steven Cheung.



"Si no se le garantiza la inmunidad a un presidente, todo futuro gobernante que deje el cargo será de inmediato acusado por el partido opositor", dijo el portavoz.



El tribunal de apelaciones dejó el fallo de inmunidad en suspenso hasta el lunes para darle a Trump la oportunidad de apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que puede decidir si acepta el caso o permite que se mantenga la decisión.



Estaba previsto que Trump fuera a juicio el 4 de marzo acusado de conspiración para anular los resultados de las elecciones de 2020, que ganó el demócrata Joe Biden, pero el juez de distrito que supervisa el caso se vio obligado a posponer el inicio del proceso en espera de un fallo sobre la inmunidad, emitido por el tribunal de apelaciones.



La jueza de distrito Tanya Chutkan, que presidirá el proceso por interferencia electoral de Trump, rechazó el reclamo de inmunidad en diciembre y los tres jueces que escucharon su apelación el mes pasado tampoco quedaron convencidos por sus argumentos.



"A los efectos de este caso penal, el expresidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal", dijeron los jueces en un fallo unánime.



"Pero cualquier inmunidad ejecutiva que pudiera haberlo protegido mientras se desempeñaba como presidente ya no lo protege contra este procesamiento", agregaron.