Un sector de una tribuna de un estadio de fútbol se derrumbó este domingo en Países Bajos al término del partido de la Eredivisie entre el NEC Nimega y el Vitesse Arnhem (0-1), sin heridos que lamentar, informaron los medios locales.

La parte inferior de la tribuna de un fondo del estadio de Nimega se vino abajo cuando unas pocas decenas de aficionados saltaban celebrando la victoria del Vitesse ante los jugadores del equipo, que habían acudido a celebrar ante ellos la victoria en el derbi.

"No me consta que haya lesionados", declaró ante la televisión pública neerlandesa NOS Wilco van Schaik, presidente del NEC Nimega.

Según las imágenes, un contenedor ubicado bajo la tribuna evitó que esta se derrumbase totalmente.

