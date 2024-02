Tres partidos opositores piden anular comicios legislativos en El Salvador

Tres partidos de oposición de El Salvador pidieron este lunes anular por supuestas "irregularidades" los comicios legislativos del 4 de febrero, que habría ganado por amplio margen el partido del reelegido presidente Nayib Bukele.



El escrutinio final de las elecciones legislativas recién concluyó el domingo y se espera que este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE) oficialice la conformación de la nueva Asamblea Legislativa, de 60 escaños. Sin embargo, el oficialismo ya proclamó haber ganado 54 curules, ampliando su dominio.



"Venimos al Tribunal Supremo Electoral a pedir la nulidad de la elección legislativa y a pedir también que se repita dicha elección por las graves violaciones a los derechos políticos de la ciudadanía y todos los candidatos", dijo a la prensa la diputada Claudia Ortiz, del partido centrista Vamos.



Los partidos derechistas Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Nuestro Tiempo también apoyan el pedido de anular esta votación.



"Todo el proceso de las elecciones legislativas ha estado plagado de irregularidades", por lo que "es necesario repetir las elecciones", afirmó el presidente de Arena, Carlos García Saade.



El TSE deberá decidir en los próximos días si acepta este pedido o lo desestima.



"Se ha violentado gravemente el principio de no falsear la voluntad popular", sostuvo Ortiz.



Mencionó que "no hubo garantía en la cadena de custodia" de los paquetes con las papeletas con los resultados de la elección.



"Algunos paquetes parecía que habían sido abiertos y cualquiera pudo haber puesto o tomado papeletas de votación", sostuvo la diputada.



El presidente de Arena señaló además que "el sistema informático para el conteo de votos de la votación legislativa no funcionó" el día de las elecciones.



En un comunicado, el sábado, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) se declaró "preocupada" por "la demora y falta de uniformidad en el escrutinio final".



Bukele fue reelegido con un aplastante 84,65% de los votos en la contienda presidencial simultánea a la legislativa, según el escrutinio oficial, favorecido por su cruzada contra las pandillas.



El partido Nuevas Ideas de Bukele controlaba el congreso salvadoreño desde 2021 y ampliará su dominio si el TSE confirma que tendrá 54 diputados.