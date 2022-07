Tres muertos y varios heridos tras tiroteo en centro comercial de Copenhague

Por AFP Agencia | 4 de julio de 2022, 5:34 AM

Copenhague, Dinamarca | Tres personas fueron asesinadas en un tiroteo en un centro comercial de Copenhague este domingo, informó la policía danesa, y añadió que entre los varios heridos hay tres que están en condición crítica.



El sospechoso del ataque, un hombre de 22 años, fue arrestado tras el tiroteo, dijo el jefe de la policía Søren Thomassen.



Según él, nada indica por el momento que otras personas hayan participado en la matanza.



Las tres víctimas fatales son un hombre de unos cuarenta años y dos personas jóvenes cuyas edades no se especificaron.



Aún se desconocen las motivaciones del ataque. El inspector jefe del cuerpo armado señaló que no se podía excluir "un acto de terrorismo".



En medio de especulaciones en redes sociales sobre el atacante, la Policía confirmó que está investigando videos publicados en internet que mostrarían al sospechoso con armas y apuntándose a la cabeza.



Un importante dispositivo policial fue desplegado alrededor del recinto y en otras partes de la capital danesa.



El tiroteo se produjo a las 17H30 locales (15H30 GMT) y provocó un movimiento de pánico. Muchas personas habían acudido al lugar antes de que iniciara un concierto del cantante británico Harry Styles en una sala cercana. El evento fue cancelado tras el tiroteo.



Según testigos entrevistados por los medios de comunicación daneses, el sospechoso intentó engañar a las víctimas, diciendo por ejemplo que su arma era falsa para que se acercaran.



"Era lo suficientemente psicópata como para perseguir a la gente, pero no corría", dijo un testigo entrevistado por la televisión pública DR.



Más de un centenar de personas corrió hacia el exterior del centro comercial cuando se escucharon los primeros disparos, según las fotografías difundidas tras el incidente.



Otros tuvieron que permanecer en el centro comercial. La policía pidió de hecho a las personas que aún estaban en el edificio que permanecieran dentro.



"De repente oímos disparos, yo oí diez disparos, y corrimos lo más rápido que pudimos hacia el baño", relató a DR Isabella, quien no proporcionó su apellido. Ella se escondió allí durante dos horas.



"Gente en pánico"

La alcaldesa de la ciudad, Sophie Haestorp Andersen, informó de la instalación de una célula de crisis.



Las calles aledañas al centro comercial estaban bloqueadas por un amplio perímetro de seguridad y se suspendió la circulación del metro, constató una periodista de AFP en el lugar. Un helicóptero sobrevolaba la zona.



"Mis hijas tenían previsto ir [al concierto de] Harry Styles. Me llamaron para decir que alguien estaba disparando. Estaban en un restaurante cuando ocurrió", dijo a la AFP Hans Christian Stolz, un sueco de 53 años que recogió a sus hijas en el lugar de los hechos.



"Al principio pensamos que era gente que corría porque veía a Harry Styles, luego nos dimos cuenta de que era gente en pánico. (...) Corrimos por nuestras vidas", añadió su hija, Cassandra.



El cantante dijo estar devastado por las noticias del ataque.



"Tengo el corazón roto como la gente de Copenhague. Amo esta ciudad", escribió el artista en Twitter.



"Estoy devastado por las víctimas, sus familias y todos los heridos. Siento no poder estar juntos. Por favor cuídense".



Algunas imágenes mostraban a personal sanitario llevando a un herido en una camilla y madres consolando a sus hijos en brazos.



La familia real danesa envió "sus pensamientos y más profunda simpatía a las víctimas y a sus allegados y a todos los afectados por la tragedia".



La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, y el premier noruego, Jonas Gahr Store, también enviaron sus condolencias.



El último atentado en Copenhague se produjo los días 14 y 15 de febrero de 2015 cuando una serie de tiroteos a manos de islamistas causaron dos muertos y cinco heridos.