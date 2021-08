Tres muertos y decenas de heridos en un choque de trenes en República Checa

Tres personas murieron y decenas resultaron heridas el miércoles al chocar dos trenes, uno alemán y uno regional checo, en el pueblo de Milavce, en el oeste de la República Checa, anunció Sprava Zeleznic, la sociedad responsable de la red ferroviaria.



"Lamentablemente, según las informaciones actuales, una colisión ferroviaria (...) deja tres muertos y decenas de heridos", indicó la sociedad en un tuit.



De acuerdo con los equipos de rescate, entre las víctimas figuran los conductores de los dos trenes, así como una pasajera, todos checos.



Según la compañía ferroviaria, "todos los pasajeros fueron evacuados de los trenes". "Después de la investigación del accidente por parte de la inspección de ferrocarriles, comenzarán los trabajos de limpieza de escombros. Planeamos reanudar las operaciones mañana por la mañana", agregó.



"En esta etapa, confirmamos que el accidente de tren mató a tres personas. Ya no estamos buscando pasajeros", indicó a su vez la policía checa.



Más temprano, María Svobodova, portavoz de los equipos de rescate en la región de Plzen anunció que 31 personas cuyas vidas no corrían peligro estaban siendo atendidas y que siete se encontraban en estado crítico.



Según los medios locales, entre los heridos se encuentran extranjeros que viajaban a bordo del tren alemán.



Uno de los trenes implicados en la colisión, que ocurrió hacia las 08H00 locales (06H00 GMT), pertenece a la sociedad alemana Die Länderbahn GmbH, hacía la ruta entre Múnich y Praga.



El otro era un tren regional que viajaba entre las ciudades checas de Plzen y Domazlice.



- No se respetó la señal -

Según imágenes difundidas por la televisión checa CT24, una parte de la locomotora del tren alemán está completamente destruida.



En un comunicado, la compañía alemana indicó que el tráfico de trenes en el lado checo "está bajo la responsabilidad" de los Ferrocarriles Checos.



El ministro de Transporte checo, Karel Havlicek, afirmó que el tren alemán "no respetó una señal y se estrelló contra el tren regional".



"La situación es grave", dijo Havlice, poco antes de dirigirse al lugar del accidente.



El primer ministro checo, Andrej Babis, envió sus condolencias a las familias de los fallecidos.



Cuatro helicópteros fueron enviados, así como varias ambulancias y decenas de rescatistas.



La Cruz Roja Alemana, el servicio de ambulancias de Baviera y los médicos de la ciudad de Cham también llegaron al lugar del accidente ferroviario. La policía alemana también se ofreció a ayudar, informó la policía checa en un tuit.



Según la agencia CTK, el accidente más grave en el actual territorio checo tuvo lugar en 1960, cuando el país formaba parte de Checoslovaquia. Una colisión de trenes cerca de la ciudad de Pardubice (centro) dejó 118 muertos y 100 heridos.



En julio del año pasado, dos colisiones de trenes en República Checa causaron tres muertos y decenas de heridos.



