Tres muertos y al menos ocho heridos en Rusia tras ataques nocturnos de drones ucranianos

Los ataques ucranianos con drones durante la pasada noche se cobraron tres víctimas mortales y al menos ocho heridos en las regiones de rusas de Vorónezh y Bélgorod, y en la península de Crimea, ocupada por Rusia, según informaron este jueves (23.07.2026) las autoridades rusas.

"Como consecuencia del impacto de un dron en un barrio en las afueras de Vorónezh, se produjo un incendio en una vivienda. Lamentablemente, un niño de tres años falleció en el incidente. Sus padres sufrieron heridas de diversa gravedad", comunicó en redes sociales Alexander Gúsev, gobernador de dicha región, situada a 400 kilómetros al sur de Moscú.

Según Gúsev, en el territorio de Vorónezh fueron destruidos 36 aparatos y el dron que impactó contra el edificio de viviendas lo hizo al ser derribado por las defensas antiaéreas.

Las autoridades regionales de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, informaron que otro dron impactó en un vehículo, provocando una víctima mortal y un herido, que fue rápidamente trasladado al hospital.

También se registraron víctimas en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

"Como resultado del ataque enemigo nocturno contra la República de Crimea, un civil murió y otros cuatro resultaron heridos, dos de ellos niños", escribió el gobernador Serguéi Aksiónov en Telegram.

Paralelamente, varios drones impactaron contra un depósito de gas natural licuado en una localidad de Ulianovsk, a 700 kilómetros al sureste de Moscú. Las autoridades regionales admitieron que fue dañada una instalación energética.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó en la mañana de este jueves haber derribado 223 drones ucranianos durante la madrugada.

Interceptaron drones en las regiones de Briansk, Volgogrado, Vorónezh, Kaluga, Kursk, Oriol, Oremburgo, Rostov, Riazán, Samara, Sarátov, Tver, Tula, Ulianov, la región de Moscú, Tatarstán, Crimea y sobre el mar de Azov.

Ucrania informa del bloqueo de todos sus puertos debido a los ataques rusos

El Gobierno ucraniano informó este jueves del cese de la actividad en todos sus puertos debido a la campaña de bombardeos contra infraestructuras portuarias y barcos que está llevando a cabo Rusia.

“Ya ayer a los puertos (ucranianos) entraron (sólo) cuatro o cinco barcos. A día de hoy la entrada de barcos se ha interrumpido”, dijo el ministro de Agricultura de Ucrania, Tarás Bisotski, en declaraciones recogidas por la agencia Ukrinform.

El ministro explicó que la decisión de dejar de atracar en los puertos ucranianos ha sido tomada exclusivamente por los dueños de los barcos, después de que numerosos buques mercantes hayan sido atacados por drones y misiles rusos, provocando en algunos casos la muerte de los tripulantes.

Esta nueva campaña de ataques rusos a puertos ucranianos en el mar Negro empezó después de que las fuerzas ucranianas comenzaran a golpear a diario con drones a petroleros y cargueros que se dirigían y salían de puertos rusos o de la Ucrania ocupada.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha denunciado en X la campaña rusa como una amenaza “a la seguridad alimentaria global”.

Ucrania ha pedido, además, una reunión al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU para el 27 de julio.

El desplome del tráfico con destino y origen en los puertos ucranianos y rusos ha provocado una caída de las exportaciones agrícolas de ambos países.