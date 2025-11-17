Tres muertos y 10 heridos por ataques aéreos rusos a Ucrania

Ataques rusos con misiles dejaron al menos tres muertos y 10 heridos en la ciudad de Balakliya, en el este de Ucrania, informó el lunes (17.11.2025) la administración militar de la localidad.

"Según la información preliminar, tres personas murieron como resultado de los ataques nocturnos con misiles en la ciudad de Balakliya", indicó en Telegram el administrador militar de Balakliya, Vitali Karabanov.

Agregó que "otras 10 personas resultaron heridas", entre ellas tres niños.

Blakliya se ubica en la región oriental ucraniana de Járkov. Por el momento no se ha recibido ninguna declaración por parte de Rusia.

Previamente, el gobernador de la región de Járkov, Oleg Sinegubov, había informado que los ataques contra Balakliya dejaron un muerto y ocho heridos, además de edificios y vehículos dañados.

Entre los heridos hay un niño de 12 años, una adolescente de 14 y un hombre de 61 que fue hospitalizado, señaló Sinegubov.

Según el alcalde Karabanov, el ejército ruso lanzó dos ataques con misiles contra el centro de Balakliya.

Rusia ha atacado el territorio ucraniano casi a diario con drones o misiles desde el inicio de la invasión, en febrero de 2022.

Al acercarse el invierno, Rusia ha intensificado los bombardeos a la infraestructura energética ucraniana.

Por su parte, Ucrania ha lanzado ataques contra depósitos y refinerías petroleras rusas.