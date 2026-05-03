Tres muertos por posible foco de hantavirus en crucero entre Argentina y Cabo Verde

Tres personas murieron tras un brote de síndrome respiratorio agudo registrado a bordo del crucero MV Hondius, que navegaba entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, según confirmó la Organización Mundial de la Salud (OMS) este domingo.

El caso está relacionado con un posible foco de infección por hantavirus, un virus transmitido por roedores que puede provocar fiebre hemorrágica.

De acuerdo con la OMS, hasta el momento se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus, mientras que otros cinco permanecen como sospechosos. Del total de seis personas afectadas, tres han fallecido y una se encuentra en cuidados intensivos en Sudáfrica.

El primer caso corresponde a un pasajero de 70 años que presentó síntomas a bordo y falleció durante el viaje. Su cuerpo fue desembarcado en Santa Elena, territorio británico en el Atlántico Sur.

Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo.

Un tercer pasajero, un ciudadano británico de 69 años, fue trasladado en estado crítico a un centro médico en la misma ciudad.

El pasajero hospitalizado en Johannesburgo dio positivo por hantavirus, de acuerdo con las autoridades sanitarias sudafricanas.

La OMS informó que mantiene el monitoreo del caso y que se desarrolla una investigación internacional coordinada de salud pública.

El buque Hondius, operado por una empresa con sede en los Países Bajos, cuenta con capacidad para unos 170 pasajeros y cerca de 70 tripulantes, y figura como un crucero de expedición polar en portales especializados.