Tres muertos en nuevos ataques de EE. UU. contra supuestas narcolanchas en el Pacífico

El Ejército de Estados Unidos llevó a cabo un bombardeo contra una embarcación en el Pacífico oriental, en el que murieron tres hombres, informaron las autoridades.

Es el tercer ataque mortal de Washington en la última semana, lo que eleva el número total de fallecidos a al menos 198, según un recuento de la AFP, desde que la administración Trump inició su ofensiva en septiembre.

En una publicación en X, el Comando Sur de Estados Unidos señaló que "la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico".

El gobierno del presidente Donald Trump insiste en que está, en la práctica, en guerra con lo que denomina "narcoterroristas" que operan en América Latina.





​

Pero no ha aportado pruebas de que las embarcaciones que tiene como objetivo estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha generado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos señalan que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido entre sus blancos a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

​



