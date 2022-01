Tres monos de laboratorio escapados en EE. UU. fueron hallados y sacrificados

Tres monos de laboratorio que se habían escapado del camión que los transportaba tras un accidente carretero en el noreste de Estados Unidos fueron capturados y sacrificados el sábado, anunciaron las autoridades locales.



El camión que transportaba un centenar de monos a un laboratorio chocó cerca de Danville, Pensilvania, el viernes por la tarde, cuando se dirigía a un laboratorio en Florida.



La policía tuiteó el sábado que algunos animales "habían huido de la escena del accidente hacia el área circundante", llamando a la población a no acercarse a los animales.



En la noche, comunicó que los cien monos habían sido hallados, pero medios locales señalaron que tres de ellos habían sido sacrificados.



Las autoridades locales no explicaron por qué a los animales se les practicó una eutanasia.



El sábado por la mañana la Policía Estatal de Pensilvania publicó una imagen de un primate posado en un árbol junto a la Ruta 54 durante la gélida noche.



Un reportero dijo que la policía rodeó al mono antes de que se hicieran disparos con un arma no identificada.



Los monos Cynomolgus, también conocidos como macacos de cola larga, pueden costar hasta 10.000 dólares cada uno y han sido muy solicitados para la investigación de vacunas contra el coronavirus, según el New York Times.



Pueden vivir 30 años en cautiverio.