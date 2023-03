Tres meses después del Mundial comienza el camino a la Eurocopa 2024

Por su condición de anfitriona, Alemania no deberá pasar por este trámite, pero tras su fiasco mundialista (eliminación en la primera fase) comenzará a preparar el torneo con dos amistosos, contra Perú (viernes) y Bélgica (martes de la próxima semana).

Italia e Inglaterra aparecen como los dos candidatos principales a ocupar las dos plazas del Grupo C que darán acceso a la Eurocopa, sin olvidar a Ucrania, que se enfrentará a los ingleses el domingo.

Luis Enrique pagó con la no renovación el mal papel de España en el Mundial (eliminación en octavos) y el puesto de seleccionador lo ocupa el ex técnico de la Sub-21, Luis de la Fuente, que se entrenará en el cargo el viernes contra Noruega, que no podrá contar con su estrella Erling Haaland, lesionado, antes visitar a Escocia el martes próximo.