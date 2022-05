Tres heridos en ataque con cuchillo en Noruega, por supuesta disputa conyugal

Oslo, Noruega | Al menos tres personas resultaron heridas, entre ellas una de gravedad, cuando un hombre atacó a su esposa con una arma blanca el viernes en un pueblo del sureste de Noruega.



El incidente, que en un primer momento fue descrito por la policía como un ataque "indiscriminado", se produjo en Nore og Uvdal, un pueblo de menos de 3.000 habitantes del valle de Numedal.



"Podemos confirmar que había un vínculo familiar entre el autor del ataque y una de las personas apuñaladas", indicó el inspector Odd Skei Kosvteit en un comunicado.



"Es una familia de Siria, y el autor y una de las heridas están casados", agregó.



La esposa fue trasladada a un hospital en helicóptero, en estado "crítico" y otro hombre, cuya identidad no se precisó, fue herido levemente.



Testigos citados por medios noruegos hablaron de una mujer yaciendo cerca de "un gran charco de sangre".



El supuesto atacante también resultó herido de levedad, pero no tuvo que ser hospitalizado, declaró un responsable de la policía, Tom Richard Jensen, en rueda de prensa.



La policía no aportó detalles sobre las causas del incidente, pero, según la cadena TV2, el sospechoso era objeto de una denuncia por violencia machista presentada el pasado noviembre y estaba siendo investigado.



El hombre tenía prohibido visitar a su esposa, informó ese canal, y hasta la fecha había acatado la orden.



Varias personas trataron de contener al presunto autor de la agresión, que se produjo cerca de una parada de autobús, entre un supermercado y un liceo, hasta que llegaron los servicios de socorro, indicó la policía.



"No tengo conocimiento de amenazas previas", declaró el alcalde del municipio, Jan Gaute Bjerke, a la cadena TV2. "Este tipo de episodios suele ocurrir como un rayo en un cielo azul".



"Confirmamos que hubo un incidente cerca de la escuela", indicó por su parte el liceo Numedal en su página web, indicando que al centro llegó "personal sanitario y policías".



La región donde se produjo el ataque está ubicada un poco al norte de Kongsberg, ciudad donde un ataque con arco y flecha dejó cinco muertos en octubre pasado.



Su autor, un danés con problemas psiquiátricos según los expertos, es juzgado desde el jueves en Noruega.