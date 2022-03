Tres analistas arbitrales coinciden: hay falta sobre Donnarumma

La jugada levantó polémica. Fue el principio del fin para el PSG en Champions League, pero... ¿Hubo falta de Benzema contra Donnarumma?

Teletica.com le consultó a cuatro analistas arbitrales; de ellos tres opinan en que hay una infracción del atacante del Real Madrid sobre el portero italiano del PSG.

Esta acción deparó en el primer tanto de la remontada en el Santiago Bernabéu y desde la imparcialidad, Ramón Luis Méndez, Ricardo Cerdas, Orlando Portocarrero y Greivin Porras brindan sus comentarios sobre la acción.

​​Ramón Luis Méndez

Falta previa de Benzema a Donnarumma en el 1-1, qué escándalo! #RealMadridPSG pic.twitter.com/av7ukJrAEN — Zona Blaugrana (@ZB_media_13) March 9, 2022

Eso no puede cegarnos en que hubo una falta clara que el árbitro no consideró. Es evidente que no fue sancionado. A nadie le interesó la falta como tal. Debió intervenir el VAR para que revisara la acción, pero para mí hubo una clara infracción.

Ricardo Cerdas​

Hay una falta, el jugador del Real Madrid, Benzema, hace un contacto en la pierna de apoyo del portero del PSG haciendo que pierda el control. Esa infracción le impide despejar el balón de la mejor manera posible.

El VAR actúa con un sistema de circuito cerrado en el que hay unas tomas que no las vamos a ver, pero no sé si habría alguna imagen que les haya hecho ver a los árbitros que el contacto no es tan grave para sancionar.

El silbatero se encuentra lejos de la acción, pero se atuvo a que el guardameta iba a despejar largo el balón y por eso no se desplazó hacia el área. Esa responsabilidad se la subrayo en al árbitro asistente que se encuentra cerca de la acción.

​Orlando Portocarrero

​Sí hay una falta, el jugador francés golpea por detrás al portero, hay una infracción al golpear al jugador. Se debió haber sancionado. Fue una jugada muy rápida, el árbitro se encontraba lejos y no tenía ángulo de visión. Debió ser sancionado. Se da un CMI que es un incidente crítico de juego.​

Greivin Porras

​​Ha generado mucho morbo y polémica esta acción, pero tenemos que quitarnos un chip que siempre se ha manifestado que el guardameta es intocable dentro del área y no es así. Desde mi opinión no hubo absolutamente nada, hubo un ligero contacto, pero no para ser sancionado.

