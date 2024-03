Tremenda polémica por nuevo uniforme de la Selección de Inglaterra

Un cambio de color en la bandera de Inglaterra de la nueva camiseta de la selección de fútbol, comercializada por Nike, sembró la polémica, al punto de que el primer ministro británico, Rishi Sunak, señaló el viernes que "no deberíamos tocar" los símbolos nacionales.



En la camiseta que la selección utilizará cuando juegue como local, la cruz del patrón de Inglaterra, San Jorge, bordada en un cuello de color azul marino, tiene una parte violeta, en lugar del rojo original, y desaparece el fondo blanco.



Una modificación "divertida", antes de la Eurocopa de 2024 programada para junio, explicó Nike, que ha generado enfado entre aficionados, exjugadores y líderes políticos.



Respondiendo a una pregunta sobre el tema, el primer ministro, Rishi Sunak, dijo preferir la bandera original y consideró que era mejor no "tocar" los símbolos nacionales.



Sunak señaló que los símbolos nacionales "son una fuente de orgullo, de identidad, representan quiénes somos y están perfectos tal como están".



El líder de la oposición laborista, Keir Starmer, también pidió a Nike que "reconsidere" el cambio de color de la cruz de San Jorge.



"Soy un gran aficionado al fútbol (...) y esta bandera es de todos, es un símbolo de unidad. No debe cambiarse. Debemos estar orgullosos de ella", comentó Starmer, seguidor del Arsenal, al tabloide The Sun.



El exguardameta inglés Peter Shilton también dijo a la BBC que no está de acuerdo con este cambio "significativo".



"Si empezamos a cambiar los colores, no acabaremos nunca", dijo.



Según Nike, los colores del símbolo bordado detrás del cuello de la camiseta están inspirados en la vestimenta de entrenamiento que usó la selección de Inglaterra en 1966, año en que ganó la Copa del Mundo.



Esta camiseta es la "versión moderna de un clásico", afirmó un portavoz de la marca estadounidense de ropa deportiva, en un comunicado enviado a la prensa.