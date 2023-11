Tregua en Gaza y liberación de rehenes no empezará antes del viernes

El acuerdo de tregua entre Israel y Hamás, que prevé también el intercambio de 50 rehenes tomados por el grupo islamista por 150 presos palestinos, no entrará en vigor antes del viernes, dijeron el jueves responsables israelíes.

Pero el jefe del Consejo Nacional de Seguridad israelí, Tzachi Hanegbi, declaró que la liberación de rehenes tendrá lugar "no antes del viernes" y que las negociaciones "no cesan".

"Estamos muy felices", dijo en un comunicado la principal asociación israelí de familias de secuestrados de Hamás, el Foro de Rehenes y de Familias Desaparecidas. "De momento no sabemos exactamente quién será liberado ni cuándo".

"Esto me da esperanzas de que mis hijas vuelvan", declaró Maayan Zin, madre de dos niñas secuestradas en Gaza.

Al detallar los detalles del pacto, el portavoz de la cancillería catarí, Majed al Ansari, explicó a la AFP que "cada día se liberará a un número de rehenes (...) hasta llegar a 50 en el cuarto día" de tregua. Entre ellos no habrá militares israelíes.

Su madre, Sameera Dwayat, no podía ocultar su emoción ante la posible liberación de la joven de 26 años. "Lloro, río, tiemblo", contó a la AFP.

Varias oenegés internacionales afirmaron que la tregua no bastará para que llegue la ayuda necesaria, además de "no ser suficiente en términos de derechos humanos".

A pesar del acuerdo, Israel afirmó que continuará la guerra para "eliminar Hamás y garantizar que no haya ninguna amenaza para el Estado de Israel desde Gaza".

"Hablan de tregua, pero... ¿qué tregua? ¿Una tregua con heridos, muertos y casas destruidas? No queremos tregua si no podemos regresar a nuestras casas, no queremos tregua por un poco de comida", espetó Maysara al Sabbagh, refugiado en Jan Yunis, en el sur del territorio.