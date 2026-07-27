Tras el atentado, Berlín revisa su política antiterrorista

Berlín sigue bajo shock, incluso dos días después del atentado contra los participantes del "Christopher Street Day" (CSD), el desfile del Día del Orgullo del sábado (25.07.2026). "Duelo y movilización tras el atentado contra el CSD de Berlín", reza, por ejemplo, el titular del periódico Tagesspiegel de este lunes. Cientos de miles de personas habían celebrado pacíficamente el evento y se habían movilizado en defensa de los derechos de las personas queer. Hasta que, hacia las 22:00 h, un atacante se abalanzó con una furgoneta blanca contra la multitud. En pleno parque Tiergarten, en el corazón de la capital de Alemania. Una mujer resultó muerta, y hubo al menos 29 heridos, algunos de ellos de gravedad.

El presunto autor del atentado fue muerto por la Policía

El domingo (26.07.2026) por la noche se conoció la noticia de que el presunto autor, Abdul B., había muerto abatido a tiros por la Policía en un complejo de huertos urbanos del distrito de Spandau, en el oeste de Berlín. Al parecer, una pista proporcionada por personas de su entorno llevó a los investigadores hasta él. Una unidad especial abrió fuego después de que el hombre presuntamente atacara a los agentes con un cuchillo.

Abdul B., un ciudadano alemán de 21 años, hijo de una mujer originaria del Líbano, ya era conocido por la Policía: se sospecha que simpatizaba con la milicia terrorista islamista autodenominada Estado Islámico (EI) en Siria y que, el verano pasado, intentó viajar a Siria pasando por Turquía y el Líbano para unirse a los combatientes del EI. Sin embargo, fue detenido en el Líbano, repatriado a Alemania en noviembre de 2025 y quedó en prisión preventiva.

En libertad desde mediados de mayo

En Berlín, Abdul B. fue juzgado por la preparación de un delito grave de violencia que ponía en peligro la seguridad del Estado. La Fiscalía solicitó una pena de dos años y diez meses de prisión. Sin embargo, la sentencia judicial fue de un año y diez meses de prisión con suspensión de la pena, ya que se aplicó el régimen penal juvenil, más indulgente. Debido a la suspensión de la pena, el joven fue puesto en libertad.

Desde mediados de mayo de este año, el simpatizante del Estado Islámico estaba de nuevo en libertad. La Fiscalía interpuso recurso contra dicha sentencia. Posteriormente, se intervino el teléfono del hombre de forma intermitente, pero no se le sometió a una vigilancia generalizada.

Sebastian Fiedler, experto en asuntos del Interior de los socialdemócratas -que forman parte de la coalición con los partidos conservadores CDU y CSU-, criticó: "¿Qué ocurrió realmente tras su puesta en libertad? ¿Con quién mantenía aún contacto? Aunque se encontraba bajo vigilancia, es evidente que ha habido una laguna, y es precisamente esa laguna la que debemos abordar con toda precisión".

El principal partido de la oposición en el Bundestag, la AfD -que en algunos sectores se sitúa en la extrema derecha-, habló de un fracaso total en materia de política de seguridad. "Si un islamista peligroso conocido por la Policía ha podido cometer un acto de este tipo, hay que investigar a fondo por qué aún podía moverse en libertad", afirmó Martin Hess, responsable de política interior de la AfD.

En la cadena ZDF, el experto en terrorismo Peter Neumann, del King's College de Londres, señaló: "En general, nuestra legislación penal en materia de terrorismo es demasiado indulgente". Las penas en Alemania son demasiado leves en comparación con el resto de Europa, por ejemplo, con Francia y el Reino Unido.

Vigilar a todos es prácticamente imposible

Sin embargo, muchos expertos también señalan que resulta muy difícil vigilar de forma exhaustiva a aquellas personas a las que un tribunal alemán no ha condenado a prisión.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución estima que en Alemania hay unas 420 personas clasificadas actualmente como "personas islamistas peligrosas". Se trata de personas de las que las autoridades sospechan que podrían cometer un acto terrorista. No está claro si Abdul B. formaba parte de este grupo. No obstante, los expertos estiman que vigilar a todas estas personas las 24 horas del día supondría una carga insuperable para las autoridades. Sobre todo teniendo en cuenta que el número potencial de islamistas dispuestos a recurrir a la violencia en Alemania es considerablemente mayor y se estima en unas 9.000 personas.

El presidente de la Federación Alemana de Policías Criminales, Dirk Peglow, declaró este lunes (27.07.2026) al diario Handelsblatt: "En el caso de una persona con un potencial de peligro tan elevado, la puesta en libertad no debe suponer el fin de la atención por parte del Estado". Sin embargo, el propio Peglow señaló que, si se espera que las autoridades vigilen a personas especialmente peligrosas durante un periodo prolongado, los servicios de seguridad del Estado y de vigilancia "deben estar debidamente dotados en términos de personal, medios técnicos y organización". Algo de lo que, por el momento, carecen.