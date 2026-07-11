Tras dos días de "infierno", mortífero incendio del sur de España evoluciona favorablemente

Paredes ennegrecidas, vegetación reducida a cenizas y casi todos los vecinos evacuados. La localidad de Bédar, epicentro del destructivo incendio que dejó 12 fallecidos en el sur de España, parece el sábado un pueblo fantasma, mientras los bomberos trabajan con la esperanza de controlar pronto las llamas.

El incendio evoluciona, sin embargo, favorablemente, tras el "infierno" vivido estos días por los habitantes de esta zona de la provincia de Almería donde residen numerosos extranjeros.

"El fuego no ha avanzado nada en el día de hoy", celebró al final de la jornada el ministro español de Presidencia, Félix Bolaños, desplazado a la zona. Según él, las hectáreas arrasadas se mantenían en 6.600 y existe una "perspectiva favorable" de poder llegar a estabilizar el incendio en las próximas horas, si las buenas condiciones no empeoran.

Centenares de bomberos, con medios aéreos y terrestres, trabajan para sofocar este veloz fuego que es ya uno de los peores de la historia reciente de España.

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, visitará la zona el lunes.

El incendio se desató el jueves en Los Gallardos, un área de orografía escarpada del este de la región sureña de Andalucía, llena de barrancos y casas diseminadas, atrapando a quienes trataban de huir. Ocho personas resultaron heridas y están hospitalizadas, cuatro de ellas más graves, y casi 1.500 vecinos fueron desalojados.

"Se veían las llamas. Esto ha sido tremendo. Mucho miedo. Y todavía lo tenemos en el cuerpo", relató a la AFP Manoli Ramos, concejal del Ayuntamiento de Bédar.

El municipio era en la tarde del sábado un pueblo fantasma, con casi todos sus vecinos evacuados y la policía cortando el acceso por la carretera principal, constató la AFP.

"Infierno"

"En el 2012 hubo un gran incendio aquí en el pueblo. Desalojaron (...), pero al otro día ya los mandaron al pueblo, a las casas, y bien. Pero este ha sido horroroso. Ha sido un infierno", contó la mujer, de 72 años.

Los 12 fallecidos se vieron cercados por un fuego que avanzaba a toda velocidad cuando trataban de huir de las llamas en coche o a pie, según las autoridades, que reiteraron la obligación de seguir las instrucciones de los equipos de emergencia.

Las víctimas son de diferentes nacionalidades, según indicó la víspera el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desplazado a esta zona donde residen numerosos extranjeros, que llegan atraídos por el sol y la tranquilidad.

"Estaba viendo la tele y pensé: '¿Qué es eso? Se ha levantado el viento'. Entonces abrí la puerta para echar un vistazo y vi una gran nube negra", contó Austin Crilly, un británico de 87 años evacuado de su casa.

"Cinco minutos después: ¡bang, bang, bang!, 'Coja su dinero, coja sus tarjetas y salga' (...) Eran la policía y los vecinos", explicó.

"Nunca había visto algo así. Lo ves en las películas, pero no lo ves en la vida real", rememora Martin Smith, un turista británico evacuado junto a su mujer del camping en el que estaban de vacaciones.

"Esperanzador"

Tras horas sin hallar más víctimas, las autoridades mantienen la esperanza de no recibir peores noticias.

"La Guardia Civil había peinado todas las zonas y nos trasladaba que no había encontrado ninguna persona más. Eso no evita ni quiere decir que no pueda ocurrir, pero lógicamente es esperanzador", indicó el responsable andaluz de Emergencias, Antonio Sanz.

Tal y como ya había hecho la víspera, Sanz se mostró cauto sobre la cifra de desaparecidos.

"Debemos ser prudentes a la hora de trasladar que existen 23 desaparecidos, no es eso", pidió. "Estamos hablando de personas que sus familiares no pueden contactar con ellos, pero pueden estar en albergues".

Por el momento, la Guardia Civil recibió siete denuncias de desaparición, explicó, pero hasta que no se completen las autopsias e identificaciones de los cuerpos encontrados no podrá establecerse un balance definitivo, ya que esas personas podrían estar entre los fallecidos.

España es un país en primera línea del cambio climático, y experimentó en los últimos años olas de calor cada vez más frecuentes y prolongadas, con temperaturas que a menudo superan los 40 ºC, lo cual crea condiciones propicias para grandes incendios forestales.

El fuego "ha tenido momentos donde se estima que ha podido avanzar 100 metros al minuto, lo cual supone una virulencia y una gravedad que no se ha conocido nunca y es evidentemente como consecuencia de la emergencia climática", consideró el ministro Bolaños.

Los incendios arrasaron casi 400.000 hectáreas el año pasado, la cifra más alta registrada para el país por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, con saldo de ocho personas fallecidas.