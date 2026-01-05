Tras detención de Maduro, Tribunal de Justicia nombra a Delcy Rodríguez como presidenta

Tras la detención de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció el nombramiento de Delcy Rodríguez como nueva presidenta de la República, una decisión que marca un giro político inmediato en medio de la crisis institucional y la intervención estadounidense.



De acuerdo con el máximo órgano judicial, la designación de Rodríguez se realizó con base en la Constitución venezolana, luego de la captura de Maduro durante una operación encabezada por fuerzas de Estados Unidos.

Desde entonces, la ahora mandataria ha asumido un rol protagónico en la conducción del país y en la respuesta política al escenario internacional (ver video adjunto de Telenoticias).



Fiel al discurso del chavismo, Rodríguez lanzó duras críticas contra Washington por la intervención militar que derivó en la detención de Maduro, a la que calificó como una invasión. En sus primeras declaraciones como presidenta, llamó al pueblo venezolano a defender la soberanía nacional ante lo que describió como una intención de Estados Unidos de administrar el país.



Aunque su nombre cobró mayor relevancia tras los acontecimientos de los últimos días, Delcy Rodríguez cuenta con una extensa trayectoria dentro del chavismo. Durante más de dos décadas ha ocupado cargos clave en el poder, entre ellos ministra de Comunicación, canciller, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y, desde 2018, vicepresidenta ejecutiva.



Además, Rodríguez ha ejercido como rectora del área económica y ministra de Petróleo, consolidándose como una de las figuras más influyentes del oficialismo y del círculo cercano al poder en Venezuela.



No obstante, el escenario político sigue marcado por la tensión internacional. En conferencia de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su gobierno ha sostenido conversaciones con Rodríguez y afirmó que la nueva presidenta estaría dispuesta a colaborar con Washington, pese al discurso confrontativo expresado públicamente en Caracas.



La designación de Rodríguez abre una nueva etapa de incertidumbre política en Venezuela, mientras la comunidad internacional observa el rumbo que tomará el país tras la captura de Maduro y el anuncio de una posible administración estadounidense.

