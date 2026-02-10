Tras 493 días, el cabello que se robó el show en Manchester United está en riesgo: ¿Se acaba hoy?

Pese a comenzar todo como una simple broma y sarcasmo, la situación se convirtió en algo viral, al punto de ser mundialmente reconocida.

Frank Ilett se ha transformado en una de las figuras más reconocibles entre los seguidores del Manchester United, tras prometer, en son de broma, hace un año que no se cortaría el pelo hasta que los Red Devils cosecharan una racha de cinco victorias consecutivas.

Pese a ser uno de los grandes de Europa, para ese entonces el United, con Rubén Amorim en el banquillo, pasaba por una pésima racha, pero Ilett creyó que, como mínimo, el reto le tomaría al menos un mes o varias semanas sin un corte.

Lo que jamás pensó es que pasarían 493 días sin ir al barbero, haciendo su melena icónica entre los fanáticos no solo del Manchester United, sino también del resto de la Premier League y del fútbol de Inglaterra.

Lo cierto es que, tras la llegada de Michael Carrick al banquillo, el Manchester United firmó victorias ante su eterno rival, el Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham, y espera completar la racha ante el West Ham este martes.

Este partido será a partir de las 2:15 p. m. (hora de Costa Rica) en Old Trafford.

“En su día pensé que el reto duraría tres o cuatro meses, pero ha durado mucho más de lo que pensaba. Estoy muy ilusionado”, explicó el propio Ilett en una entrevista al diario español Marca.

¿Llegará el día de su corte este martes? Solo el destino lo sabrá. Lo cierto es que el United es favorito a los tres puntos ante el West Ham y, si esto pasa, su cabellera dirá adiós. Pero ¿qué hará con todo ese pelo?

“Lo donaré a una organización benéfica que hace pelucas para pacientes con cáncer”, desveló, por lo que al menos de toda su aventura saldrá un bonito gesto. Veremos qué sucede.