Tragedia en Houston: Tubería de piscina se "traga" a niña de 8 años

“Dicen que todos tenemos nuestro destino marcado, mas no logro entender por qué el tuyo fue así. Gracias mi amor por los 8 años que me regalaste a tu lado. Gracias mi niña por enseñarme lo que es amor y un corazón noble. Aún no asimilo que ya no estarás, no sé qué hacer.



“Espero volverte a ver algún día y que te me quedes viendo y te salga esa gran sonrisota que contagiaba alegría. Te diste a querer siempre con tu corazón tan noble. Te voy a amar por toda una eternidad. Eres lo más bello que Dios me ha dado y, tras cada batalla que pasamos juntas, esta no la ganamos”, dice el post.