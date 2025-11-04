Tragedia en el fútbol de Serbia: Técnico sufre un infarto y fallece en pleno partido

El fútbol de Europa está de luto tras el fallecimiento del técnico bosnio Mladen Zizovic del FK Radnicki 1923, quien sufrió un infarto en el banquillo y murió durante el partido de su equipo ante el Mladost de la Superliga de Serbia.

Según los videos que circulan en redes sociales de la transmisión del encuentro, Zizovic, se desvaneció en el minuto 22 en el banquillo y de inmediato recibió asistencia médica e incluso fue trasladado al hospital, donde minutos más tarde falleció.

Sırbistan Süper Ligi'nde oynanan karşılaşma sırasında kalp krizi geçiren FK Radnicki 1923'ün teknik direktörü Mladen Zizovic hayatını kaybetti. pic.twitter.com/ALZbFHpNsZ — AA SPOR (@aa_spor) November 4, 2025

Incluso, tras un parón para atender al estratega, el partido continuó hasta que la noticia fue confirmada a sus dirigidos y rivales, que inmediatamente se tiraron desconsolados.

“Con el más profundo dolor informamos al público, aficionados y amigos del deporte que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radnicki 1923 en Lucani. “Nuestro club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre, amigo y deportista que con su conocimiento, energía y nobleza dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron. “El club de fútbol Radnicki 1923 envía sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todos los que compartieron el amor al fútbol con él”, publicó el club en sus redes sociales.

Algunos medios locales de Serbia contaron que fue lo que sucedió: “Durante el almuerzo, se quejó de un malestar estomacal, pero nadie le dio mucha importancia. Lo trasladaron en ambulancia al Centro de Salud de Lucani. Allí intentaron reanimarlo, pero sin éxito. Sufrió un paro cardíaco en el estadio y no hubo forma de salvarlo”, menciona el medio BolaVip.



