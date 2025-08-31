Tragedia aérea en Polonia: piloto muere tras estrellarse caza F-16 durante ensayo

Un avión de combate F-16 de la Fuerza Aérea de Polonia se estrelló este jueves 28 de agosto en la pista del aeropuerto de Radom, durante los ensayos previos al Air Show 2025, uno de los eventos aeronáuticos más importantes de Europa.

La aeronave, pilotada por el mayor Maciej “SLAB” Krakowian, líder del equipo de demostración Tiger Demo Team Poland, realizaba una maniobra acrobática cuando perdió el control y cayó en picada. El impacto provocó una explosión seguida de un incendio que destruyó completamente el caza. No se reportaron heridos en tierra.

Las autoridades confirmaron la muerte del piloto en el acto y declararon un día de luto nacional en la comunidad aeronáutica. El ministro de Defensa, Władysław Kosiniak-Kamysz, rindió homenaje al oficial y expresó sus condolencias a la familia: “Es una gran pérdida para la Fuerza Aérea y para todas las Fuerzas Armadas polacas”.

Como consecuencia del accidente, los organizadores decidieron cancelar el Air Show 2025, que estaba previsto para el fin de semana y contaba con la participación de equipos internacionales como los Red Arrows del Reino Unido, el Zeus Demo Team de Grecia y cazas Eurofighter y Rafale.

Las autoridades polacas han iniciado una investigación para esclarecer las causas del siniestro, que marca el primer accidente fatal de un F-16 en territorio polaco desde que el país adquirió estas aeronaves en 2007.