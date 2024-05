Tornados dejan al menos 14 muertos en EE. UU.

Al menos 14 personas murieron en el centro de Estados Unidos luego que tornados y otras tormentas extremas azotaran varios estados, entre ellos Texas, Arkansas y Oklahoma, informaron autoridades este domingo.



Las labores de rescate continuaban y cientos de miles de personas quedaron sin electricidad después del paso de las tormentas por la región de las Llanuras del Sur.

El sheriff del condado de Cooke, Texas, Ray Sappington, dijo a una filial de la cadena ABC que al menos cinco personas murieron en el área de Valley View, norte de Dallas, que fue arrasada por un tornado.

"Lamentablemente, creo que ese número va a aumentar", dijo Sappington al Weather Channel, y agregó que las operaciones de búsqueda prosiguen.

El tornado destruyó casas y una gasolinera, y volcó vehículos en una carretera interestatal.

🚨 TEXAS TORNADO - HOMES LEFT IN SHAMBLES – An aerial view shows homes completely demolished by a possible powerful tornado in Sanger, Texas. #texas #TX #TexasTornado #Sanger #SangerTornado pic.twitter.com/GDhCWnGzEo

Sappington calificó los daños como "bastante extensos".

Hubo "muchos" heridos, aunque ninguno de gravedad, había afirmado anteriormente a WFAA, filial de ABC.

En Oklahoma, al menos dos personas murieron después de que un tornado azotara el condado de Mayes el sábado por la noche, indicó el jefe local de manejo de emergencias, Johnny Janzen, a la filial de Fox News en Tulsa.

Y en el norte de Arkansas, dos personas murieron a causa de las tormentas en las primeras horas del domingo, según confirmaron las autoridades locales.

En Indiana, el inicio de las 500 Millas de Indianápolis se retrasó el domingo debido a las tormentas en el área, y el público fue exhortado a abandonar las gradas y buscar refugio.

#BREAKING "Devastating"

A Mass casualty event has been declared at a truck stop shell gas station with up to 150 people trapped with the roof collapsed#ValleyView #Texas #tornado pic.twitter.com/7Yxre27Rrs