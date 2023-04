Tornado deja tres muertos en Arkansas y tormentas matan a otros tres en Illinois e Indiana

1 de abril de 2023, 9:22 AM

Estados Unidos | Un tornado azotó el estado de Arkansas, en el sur de Estados Unidos, matando a tres personas el viernes, mientras que tormentas severas más al norte, en Illinois e Indiana, dejaron tres muertos, confirmaron autoridades por la madrugada del sábado.



En Arkansas, el tornado azotó el territorio por la tarde y causó lo que la gobernadora Sarah Huckabee Sanders llamó "daños significativos" en la zona central, según publicó en su cuenta de la red Twitter.



La gobernadora declaró el estado de emergencia general y movilizó a la Guardia Nacional.



Sanders informó que dos personas murieron en la ciudad de Wynne, en el este de Arkansas, mientras que un funcionario del condado de Pulaski, cerca de la capital, Little Rock, confirmó otra muerte allí.



El alcalde de Little Rock, Frank Scott Jr., dijo que "cerca de 30 individuos fueron transportados a nuestros hospitales locales".



Más de 78.000 personas se quedaron sin electricidad en Arkansas, según la web Poweroutage.us.



Lara Farrar, periodista de una publicación económica local, dijo a la AFP por teléfono que estaba "totalmente conmocionada" por los destrozos cerca de su casa en Little Rock, una ciudad de 200.000 habitantes.



"Algunos de los edificios tenían los techos completamente volados", señaló, y compartió imágenes de casas destruidas, con las paredes parcialmente derribadas y árboles caídos.



Tormentas dañinas