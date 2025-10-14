Toque de atención: el Brasil de Ancelotti cae 3-2 en amistoso ante Japón

El pentacampeón mundial Brasil perdió por primera vez ante Japón, 3-2, en un amistoso disputado este martes en Tokio, que el equipo del italiano Carlo Ancelotti parecía tener controlado hasta un grave error del central Fabricio Bruno.

La Seleção llegó al descanso con ventaja de 2-0 en este compromiso de preparación para el Mundial de 2026, pero los anfitriones remontaron con goles de Takumi Minamino en el minuto 52 (un regalo para el futbolista nipón tras el fallo de Fabricio Bruno en la salida), Keito Nakamura en el 62 y Ayase Ueda en el 71.

Paulo Henrique, en el 26, y Gabriel Martinelli, en el 32, habían anotado por la Canarina, que venía de aplastar 5-0 el viernes a Corea del Sur en un amistoso en Seúl.

"La reacción del equipo, después del primer error, no fue buena. Perdimos equilibrio en el campo, perdimos la buena actitud, el pensamiento positivo (...); es una enseñanza para el futuro", comentó Ancelotti en rueda de prensa.

Casemiro, con la cinta de capitán en el brazo ante la ausencia de Marquinhos, espera también que la derrota sea "un aprendizaje".

"Te duermes 45 minutos y te puede costar el sueño de cuatro años" en el Mundial, dijo el experimentado mediocampista en la señal oficial de TV.

Hasta el encuentro de este martes, Brasil había jugado 13 partidos contra Japón, con 11 victorias y dos empates. Dos leyendas del fútbol brasileño, Falcao y Zico, han sido seleccionadores de los Samurais Azules, dirigidos desde 2018 por Hajime Moriyasu.



