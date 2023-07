Tom Cruise contra la inteligencia artificial en "Misión Imposible 7"

Ethan está rodeado de su equipo habitual, empezando por Luther (Ving Rhames) y Benji (Simon Pegg), al que se une Grace, una ladrona de alto vuelo (Hayley Atwell).



"Me entrené cinco meses antes ni siquiera de empezar a rodar", explicó Atwell en entrevista zoom con la AFP.



Tom Cruise es famoso no solamente por realizar sus propias acrobacias, sino por idear con el director de turno las escenas más espectaculares y retorcidas posibles, que rueda tantas veces como sea necesario, para sufrimiento o goce de sus actores.



"Me acuerdo de una escena en la que estamos dentro de un tren, en posición vertical", reveló Atwell.



Esa escena es el momento culminante de la película, tras más de 2h30 de acción sin pausa.



"Teníamos que pasar de un vagón de tren en posición horizontal a uno vertical en seis segundos. Creo que lo hicimos cinco o seis veces. Y había que volverlo a hacer. Y Tom que me mira y me pregunta: "¿estás bien?, ¿Qué necesitas?".



"Pues no lo sé. No sé ni siquiera si sé algo", musitó la actriz.



"Y él me dijo: 'necesitas chocolate'. Y pues sí, eso es lo que necesitaba", concluye con una sonrisa.



Ciertas tensiones