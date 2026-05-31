Toluca gana la Concacaf al vencer a Tigres en penales

El Toluca se consagró campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf, el sábado al vencer 6-5 en penales a los Tigres, tras igualar 1-1 en la final jugada en el estadio Nemesio Diez, en Toluca.



Al minuto 75', Marcelo Flores sufrió una lesión que le obligó a salir del partido, un día después de haber sido convocado por la selección de Canadá para la Copa del Mundo 2026.



Jorge Díaz adelantó al Toluca al 104'. El brasileño Joaquim Pereira igualó por los Tigres al 114'.

En los penales, el portero local Luis García detuvo dos lanzamientos y fue la figura ara dejarse el título.

Para el francés André-Pierre Gignac este fue su último partido con los Tigres. El francés entró al partido a minuto 78 y en los penales acertó su cobro.



El Toluca se adjudicó su tercera Copa de Concacaf; las anteriores las ganó en 1968 y 2003. Este es el quinto título de los Diablos con el entrenador argentino Antonio Mohamed.



Alineaciones:



Toluca: Luis García - Santiago Simón, Bruno Méndez, Federico Pereira, Everardo López (Mauricio Isaís 90') - Franco Romero, Jesús Angulo (Pável Pérez 70'), Marcel Ruiz (Fernando Arce 52'), Helinho (Jorge Díaz 89'), Nicolás Castro (Diego Zaragoza 89') - Paulinho (Sebastián Córdova 101'). DT Antonio Mohamed.



Tigres: Nahuel Guzmán - Víctor Loroña (Marco Farfán 68'), Rómulo Zanré, Joaquím Pereira, Jesús Garza (Juan José Purata 109') - César Araujo (Diego Sánchez 78'), Fernando Gorriarán, Diego Lainez, Ángel Correa, Ozziel Herrera (Marcelo Flores 63') (André-Pierre Gignac 78') - Rodrigo Aguirre (Juan Brunetta 68'). DT Guido Pizarro.

