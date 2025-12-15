Toluca de Mohamed es bicampeón en México con un drama descomunal

En una dramática tanda de penales en la que hasta los porteros cobraron y fallaron sus remates, un diezmado Alexis Vega acertó el tiro con el que el Toluca venció 9-8 a los Tigres y se consagró campeón del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.

"Fue todo un show. Hermoso partido... Enfrentamos a un rival de muchísima jerarquía, de mucha historia. Le anotamos nueve penales al mejor atajador en la historia de la liga (Nahuel Guzmán), mis jugadores tuvieron un temple enorme", comentó Antonio Mohamed, entrenador del Toluca.

Tras verse en desventaja con un gol del uruguayo Fernando Gorriarán al minuto 14, los Diablos Rojos hicieron de su estadio, el Nemesio Diez, un infierno para los Tigres.

El brasileño Helinho, al minuto 40, y el portugués Paulinho, al 52, marcaron los goles para llevar la revancha al tiempo extra y luego a los penales.

Tigres había ganado 1-0 el partido de ida con gol del argentino Ángel Correa.

El Toluca ha cerrado así un año de ensueño con cuatro títulos: 2 Ligas (Clausura 2025 y Apertura 2025), Campeón de Campeones (2024-2025) y Campeones Cup (2025).

La escuadra escarlata llegó a 12 títulos de liga para empatar al Guadalajara en el segundo lugar entre los equipos más laureados del balompié azteca, detrás del América, que acumula 16.

Mohamed se confirmó como un especialista en ganar finales en México; de siete disputadas se ha coronado en cinco con Tijuana (Apertura 2012), América (Apertura 2014), Monterrey (Apertura 2019) y Toluca (Clausura 2025 y Apertura 2025).

El Toluca salió a jugar la revancha con un notable cambio respecto a la alineación del juego de ida.

El portero Hugo González se quedó en la banca tras regalar la pelota de la que se derivó el gol de Correa en el primer partido; en su lugar apareció Luis García, quien no había atajado en las finales y se lució atajando dos penales.

Paulinho, decisivo.

Vega, ausente en toda la liguilla por lesiones, no pudo jugar como titular, pero Mohamed lo llevó al banquillo como recurso para la emergencia.

Al 14, el francés André-Pierre Gignac cobró un tiro libre a ras de pasto, el balón pasó por un resquicio de la barrera y Gorriarán le dio dirección a puerta para el 1-0.

Los Diablos Rojos ejercieron un dominio asfixiante, pero sufrieron para poder horadar a la mejor defensa de la campaña.

Por fin, al 40, Helinho demostró por qué fue fichado en 2024 a cambio de 15 millones de dólares: hizo el 1-1 con un cañonazo de zurda desde las inmediaciones del área.

La final fue complicada para Paulinho, que, sin embargo, al minuto 52 firmó el 2-1 para el Toluca.

Instantes después de que Paulinho emparejara el marcador global 2-2, el veterano Gignac de 40 años, que buscaba su sexto título de liga, salió del partido.

Al llegar a la banca, el francés fue agredido por un aficionado del Toluca que lo golpeó con un banderín.

Agotado por el esfuerzo, el Toluca vino a menos, y en un intento por resolver el partido antes del alargue mandó al campo a Vega, que tenía 49 días sin jugar. No marcó diferencia.

Penales dramáticos.

En las tandas de penales se ejecutaron 12 disparos por bando.

Por Toluca acertaron Alexis Vega (dos veces), Santiago Simón, Jesús Gallardo, Franco Romero, Oswaldo Virgen, Fernando Arce, Bruno Méndez y Diego Barbosa.

Fallaron Federico Pereira, Juan Domínguez y Luis García.

Por Tigres marcaron Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera, Uriel Antuna, Ángel Correa, Juan Pablo Vigón, Juan José Sánchez, Jesús Garza y Javier Aquino.

Erraron Nicolás Ibáñez, Joaquim Pereira, Nahuel Guzmán y Ángel Correa, que había sido el héroe en la ida pero se transformó en villano este domingo.

"Hoy fue duro, pero no necesitaba ser tan (dramático). Sufrimos. Esto es peligroso para el corazón. ¡Qué locura! Ahora vamos por el tricampeonato", comentó Paulinho.



