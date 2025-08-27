Tokio encadena diez días récord de calor extremo

Según los científicos, las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes en todo el mundo debido al cambio climático. Concretamente Japón ha sufrido en 2025 los meses de junio y julio más calurosos de su historia.

El miércoles 27 de agosto, Tokio encadenó su décimo día de calor extremo, por encima de los 35 grados en el centro de la ciudad, su racha más larga de la historia.

Extremar la precaución

Las autoridades meteorológicas han advertido de que las temperaturas seguirán subiendo y alcanzarán los 38 grados en algunas zonas. Buena parte del archipiélago japonés, especialmente las zonas bañadas por el Pacífico, se mantenían hoy en alerta por las altas temperaturas.

En 22 de las 47 prefecturas del país, hay vigente una advertencia por peligro de golpes de calor. La Agencia Meteorológica de Japón ha pedido extremar la precaución. Además, las sensaciones térmicas reales en el país asiático son hasta diez grados superiores a la temperatura que marca el termómetro, debido a su calor extremadamente húmedo.

MS (afp/efe)